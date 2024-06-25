В Госдуме ответили поговоркой на планы Буданова «отрезать» Крым от снабжения

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет оценил план руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* «отрезать» полуостров от снабжения. Он призвал Незалежную помнить поговорку: «Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать».
«Буданов, наверное, забыл, что Крым на протяжении более десяти последних лет пережил все виды блокад, которые существуют, когда такие как он неоднократно пытались уничтожить крымчан», –сказал Шеремет РИА Новости.Депутат подчеркнул, что в Крыму сформирована достаточная группировка для отражения агрессии противника.
Ранее Буданов* подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже наносят удары западным оружием по территории РФ.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Никита Иванов