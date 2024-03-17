Глава ГУР Украины пообещал продолжить нападения на приграничные регионы России

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* впервые прокомментировал нападения на приграничные районы России и пообещал, что в ближайшее время они продолжатся, передает «Страна.ua».
Глава ГУР заявил, что к нападению причастны россияне, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), и что это «внутригосударственный вопрос» России.
Ранее Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров ФРГ.
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* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
«Насколько нам известно, они не собираются в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха», – подчеркнул Буданов.
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* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Александр Климов