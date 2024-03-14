Российские бойцы отразили атаку украинской ДРГ в районе курского села Тёткино

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Украинская ДРГ вновь осуществила попытку прорваться на территорию Курской области, однако была остановлена российскими пограничниками и военными. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не позволили и не позволят им это сделать», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, у украинских диверсантам в бою не получается добиться успехов. При этом в информационную борьбу вступил ЦИПсО (центр информационно-психологических операций). Старовойт призвал игнорировать непроверенную информацию и не распространять её.
Тем временем российские военные ведут активный бой с украинскими диверсантами в районе села Сподарюшино в Белгородской области.
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Элина Позднякова