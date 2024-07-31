Глава ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по резиденции в Тегеране

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Глава палестинского движения ХАМАС убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщает агентство Mehr. Гибель главы политбюро также признало само движение ХАМАС в официальном заявлении.
«Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране», — пишет Mehr.По информации агентства, от обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооружённые отряды радикального палестинского движения ХАМАС.
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