Нетаньяху призвали к смягчению позиции по Газе

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Участники переговоров призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по урегулированию конфликта в секторе Газа с палестинской организацией ХАМАС, передает РИА Новости со ссылкой на The New York Times (NYT).
«Высокопоставленные сотрудники службы безопасности настаивают на том, чтобы премьер-министр проявил большую гибкость, чтобы заключить сделку», – отмечается в статье.
По мнению собеседника издания, конференция по прекращению огня в Газе в Риме в воскресенье 28 июля, на которой присутствовали представители Египта, США, Катара и Израиля, стала главной причиной того, что премьер-министр Нетаньяху «ужесточил позицию Израиля».
По имеющимся данным, возможности израильского политика ограничены правым правительством, некоторые из высокопоставленных чиновников которого выступают против прекращения огня.
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Александр Климов