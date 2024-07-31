ЦАХАЛ: при ударе Израиля по Бейруту погиб высокопоставленный командир «Хезболлы»

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В результате удара ВВС Израиля по ливанской столице Бейруту погиб высокопоставленный командир шиитского движения «Хезболла» Фуад Шукр. Об этом заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Убитый был правой рукой лидера организации Хасана Насруллы, говорится в сообщении.
«ЦАХАЛ объявляет, что в результате точечного основанного на данных разведки удара израильские истребители ликвидировали самого высокопоставленного командира и главу стратегического подразделения террористической организации «Хезболла» Фуада Шукра или Сейида Мухсена в районе Бейрута», — указано в публикации.По информации армии Израиля, Шукр был главным помощником генсека Насруллы и советником, который отвечал за планирование и управление военными операциями организации.
Ранее Sky News Arabia сообщал, что «Хезболла» запустила в сторону Израиля несколько групп беспилотников-камикадзе в ответ на удар по Бейруту. Уточнялось, что звенья БПЛА вылетели в сторону Верхней и Западной Галилеи.
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