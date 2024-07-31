ЦАХАЛ: при ударе Израиля по Бейруту погиб высокопоставленный командир «Хезболлы»

Вооруженные силы США перестали платить зарплату сержанту Гордону Блэку, которого приговорили в России к 3 годам и 9 месяцам колонии за угрозу убийством и кражу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местных чиновников. Американскому военному остановили выплаты из-за того, что его статус был изменен на «ограничен в гражданских полномочиях», говорится в материале.