Турцию хотят выгнать из блока НАТО

Турцию необходимо выгнать из альянса НАТО после слов ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль. Об этом заявил в соцсетях глава одержавшей победу на выборах в парламент Нидерландов правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.