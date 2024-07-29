Турцию хотят выгнать из блока НАТО

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Турцию необходимо выгнать из альянса НАТО после слов ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль. Об этом заявил в соцсетях глава одержавшей победу на выборах в парламент Нидерландов правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.
«Исламофашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совсем спятил. Турцию нужно выгнать из НАТО», — говорится в сообщении.
До этого Эрдоган заявлял, что в Анкаре готовы «войти» в Израиль, как входили в Карабах и Ливию. Глава израильского МИДа Исраэль Кац ответил, что турецкий президент идет путем Саддама Хусейна, однако Эрдогану, отметил Кац, нужно помнить, как сложилась судьба Хуссейна.
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Никита Кротов