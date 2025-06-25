Уиткофф: деэскалация на Ближнем Востоке может вдохновить Россию и Украину на мир

25 июня 2025, 23:45

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предположил, что деэскалация конфликта между Ираном и Израилем может вдохновить Россию и Украину на заключение мирного соглашения. Об этом политик заявил телеканалу CNBC.







«Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: "Мы также хотим стать частью мирного процесса". Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в урегулировании между Россией и Украиной», — сказал Уиткофф.