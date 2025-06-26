CNN защитил журналистку Бертран после призывов Трампа уволить ее

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

CNN защитил свою журналистку Наташу Бертран после того, как президент США Дональд Трамп призвал уволить ее. Об этом телеканал заявил изданию The Hill.



«Мы на 100% поддерживаем журналистскую деятельность Наташи Бертран и, в частности, репортаж Бертран и ее коллег о ранней разведывательной оценке атаки США на ядерные объекты Ирана» — говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп призвал уволить «как собаку» журналистку CNN Наташу Бертран за ее репортаж о неудавшейся атаке американских ВВС по ядерным объектам Ирана. При этом сам президент заявлял, что войскам СШ удалось полностью уничтожить ядерную программу страны.
Иван Мусатов

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