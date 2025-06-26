CNN защитил журналистку Бертран после призывов Трампа уволить ее
CNN защитил свою журналистку Наташу Бертран после того, как президент США Дональд Трамп призвал уволить ее. Об этом телеканал заявил изданию The Hill.
«Мы на 100% поддерживаем журналистскую деятельность Наташи Бертран и, в частности, репортаж Бертран и ее коллег о ранней разведывательной оценке атаки США на ядерные объекты Ирана» — говорится в сообщении.
Ранее Дональд Трамп призвал уволить «как собаку» журналистку CNN Наташу Бертран за ее репортаж о неудавшейся атаке американских ВВС по ядерным объектам Ирана. При этом сам президент заявлял, что войскам СШ удалось полностью уничтожить ядерную программу страны.