CNN защитил журналистку Бертран после призывов Трампа уволить ее

26 июня 2025, 02:47

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

CNN защитил свою журналистку Наташу Бертран после того, как президент США Дональд Трамп призвал уволить ее. Об этом телеканал заявил изданию The Hill.







«Мы на 100% поддерживаем журналистскую деятельность Наташи Бертран и, в частности, репортаж Бертран и ее коллег о ранней разведывательной оценке атаки США на ядерные объекты Ирана» — говорится в сообщении.