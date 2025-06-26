26 июня 2025, 00:40

Виктор Орбан (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили, что противники вступления Украины в НАТО победили на прошедшем саммите альянса в Гааге. Об этом глава страны сказал в интервью YouTube-каналу Patriota.





Орбан отметил, что теперь предстоит более серьезная битва. Она состоится на саммите ЕС в Брюсселе, где большинство поддерживает вступление Украины в Евросоюз и настаивает на продолжении финансирования киевского режима ради продолжения конфликта с РФ.





«Мы считаем, что у Европы нет другой задачи в вопросе российско-украинской войны, кроме как полностью поддержать мирную инициативу американского президента. Это было бы нашей задачей. Сейчас этого не происходит, потому что европейцы хотят войны и хотят продолжать войну, и завтра, в присутствии Зеленского, они это сделают, дадут этому импульс, и нам, сторонникам мира, придется там осторожно маневрировать», — пояснил Орбан.