Орбан: противники вступления Украины в НАТО победили на саммите альянса в Гааге
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили, что противники вступления Украины в НАТО победили на прошедшем саммите альянса в Гааге. Об этом глава страны сказал в интервью YouTube-каналу Patriota.
Орбан отметил, что теперь предстоит более серьезная битва. Она состоится на саммите ЕС в Брюсселе, где большинство поддерживает вступление Украины в Евросоюз и настаивает на продолжении финансирования киевского режима ради продолжения конфликта с РФ.
«Мы считаем, что у Европы нет другой задачи в вопросе российско-украинской войны, кроме как полностью поддержать мирную инициативу американского президента. Это было бы нашей задачей. Сейчас этого не происходит, потому что европейцы хотят войны и хотят продолжать войну, и завтра, в присутствии Зеленского, они это сделают, дадут этому импульс, и нам, сторонникам мира, придется там осторожно маневрировать», — пояснил Орбан.
Ранее венгерский премьер заявил, что вступление Украины в Евросоюз значило бы начало прямого конфликта с Россией.