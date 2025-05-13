Минобороны ПНЕ Ливии: военная операция в Триполи завершена

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В Министерстве обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявили об успешном завершении военной операции в Триполи. Об этом ведомство сообщило на своем портале.
«Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» писало о начале очередного вооруженного конфликта, уже в Ливии. Столкновения произошли между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. На фоне этого в столичном аэропорту были отменены все авиарейсы. В городе наблюдались танки и военная техника. В небе над Триполи были видны яркие вспышки.
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