Истребитель СУ-35С: характеристики, фото, чем отличается от старой версии и сравнение с F-35

Су-35С (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)
Су-35С — российский многофункциональный истребитель поколения 4++, созданный на базе Су-27 и модернизированный с учётом современных требований. Самолёт состоит на вооружении Воздушно-космических сил России и активно используется в военных операциях.
В отличие от базовой экспортной версии Су-35, модель с индексом «С» предназначена исключительно для внутреннего использования. «Радио 1» расскажет основные характеристики истребителя, особенности комплектации, отличия от предыдущей версии и сравнение с американским F-35.
Визуально Су-35С представляет собой тяжёлый истребитель с классической аэродинамической схемой, характерной для семейства Су-27. Самолёт оснащён двумя двигателями с управляемым вектором тяги, крупными крыльями с подвесами для вооружения, вытянутым носовым обтекателем с радиолокационной системой и вертикальными стабилизаторами.
Фюзеляж выполнен с использованием композиционных материалов. Расцветка, как правило, серо-синяя или тёмно-серая, в зависимости от конкретной партии и места дислокации. Несмотря на отсутствие технологий малозаметности (стелс), конструкция частично учитывает снижение радиолокационной заметности.
Основное отличие Су-35С от просто Су-35 — в назначении и комплектации. Су-35 — это экспортное обозначение истребителя, адаптированного для поставок за рубеж (в частности, в Китай). Су-35С — версия, разработанная специально для российских ВКС и включающая в себя оборудование, соответствующее требованиям Минобороны РФ.
Отличия касаются прежде всего систем связи, шифрования, навигационного оборудования и боевого программного обеспечения. Технически планер, двигатель и основная авионика остаются идентичными, однако внутренняя архитектура и бортовые комплексы Су-35С ориентированы исключительно на использование в российских военных структурах.
Истребитель Су-35С способен выполнять широкий спектр задач, включая завоевание превосходства в воздухе, сопровождение, перехват и нанесение ударов по наземным и морским целям. Основные тактико-технические характеристики:
Вооружение Су-35С включает широкий спектр авиационных средств поражения:
Один самолёт может нести до 12 подвесных вооружений, включая ракеты и бомбы различного назначения. Это позволяет выполнять задачи в условиях интенсивной воздушной и наземной угрозы.
Су-35С и американский F-35 представляют разные подходы к проектированию боевых самолётов. Су-35С — это эволюция советской школы истребителей завоевания превосходства в воздухе, сделанная с упором на манёвренность, дальность и универсальность. Он относится к поколению 4++, то есть оснащён многими элементами пятого поколения, но без применения полноценной малозаметности (стелс). В отличие от него, F-35 — это полноценный истребитель пятого поколения, в центре которого — цифровая интеграция, радиолокационная малозаметность и сетевая совместимость с другими силами НАТО.
По скорости Су-35С значительно превосходит F-35: российский истребитель развивает до 2 500 км/ч, в то время как американский самолёт ограничен скоростью около 1 930 км/ч. Это обусловлено не только техническими характеристиками, но и разной концепцией использования: F-35 рассчитан скорее на скрытность и нанесение ударов до обнаружения, а не на классический воздушный бой.
В плане манёвренности Су-35С также имеет преимущество — за счёт двигателей с управляемым вектором тяги и усиленной аэродинамики он способен выполнять фигуры высшего пилотажа, что делает его крайне опасным противником в ближнем воздушном бою. F-35 уступает по этому параметру, поскольку его корпус оптимизирован под снижение радиолокационной заметности, а не манёвренность.
Что касается вооружения, оба самолёта могут нести широкий спектр боеприпасов, но Су-35С обладает большей грузоподъёмностью и числом подвесных точек. Он рассчитан на использование как высокоточных, так и обычных боеприпасов, в том числе ракет воздух-воздух и воздух-земля, противокорабельных ракет и корректируемых бомб. F-35 вооружён по более строгой схеме, особенно если действует в «стелс»-режиме: в этом случае часть вооружения размещается только внутри фюзеляжа, чтобы не нарушить скрытность.
Радиолокационные станции обоих самолётов — высокотехнологичные. У Су-35С используется РЛС «Ирбис-Э» с дальностью обнаружения до 400 км. У F-35 — AN/APG-81, уступающая по дальности, но интегрированная в цифровую боевую систему самолёта, способную в реальном времени обмениваться данными с другими боевыми единицами.
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Как выглядит Су-35С
Визуально Су-35С представляет собой тяжёлый истребитель с классической аэродинамической схемой, характерной для семейства Су-27. Самолёт оснащён двумя двигателями с управляемым вектором тяги, крупными крыльями с подвесами для вооружения, вытянутым носовым обтекателем с радиолокационной системой и вертикальными стабилизаторами.
Фюзеляж выполнен с использованием композиционных материалов. Расцветка, как правило, серо-синяя или тёмно-серая, в зависимости от конкретной партии и места дислокации. Несмотря на отсутствие технологий малозаметности (стелс), конструкция частично учитывает снижение радиолокационной заметности.
Чем Су-35С отличается от Су-35
Основное отличие Су-35С от просто Су-35 — в назначении и комплектации. Су-35 — это экспортное обозначение истребителя, адаптированного для поставок за рубеж (в частности, в Китай). Су-35С — версия, разработанная специально для российских ВКС и включающая в себя оборудование, соответствующее требованиям Минобороны РФ.
«Лучший истребитель»: на что способен российский Су-35, задачи на СВО, характеристики
Отличия касаются прежде всего систем связи, шифрования, навигационного оборудования и боевого программного обеспечения. Технически планер, двигатель и основная авионика остаются идентичными, однако внутренняя архитектура и бортовые комплексы Су-35С ориентированы исключительно на использование в российских военных структурах.
Характеристики Су-35С
Истребитель Су-35С способен выполнять широкий спектр задач, включая завоевание превосходства в воздухе, сопровождение, перехват и нанесение ударов по наземным и морским целям. Основные тактико-технические характеристики:
- максимальная скорость: до 2 500 км/ч;
- практический потолок: 18000 м;
- дальность полёта без дозаправки: до 3 600 км;
- двигатели: два ТРДДФ 117С;
- максимальная боевая нагрузка: до 8 000 кг;
- бортовая РЛС: «Ирбис-Э», дальность обнаружения целей — до 400 км;
- экипаж: один человек;
- самолёт способен выдерживать перегрузки до 9G и вести бой как на малых, так и на сверхдальних дистанциях.
Су-35С (фото: РИА Новости / Алексей Куденко)
Чем вооружены истребители Су-35С
Вооружение Су-35С включает широкий спектр авиационных средств поражения:
- автоматическая пушка ГШ-30-1 (30 мм);
- ракеты класса «воздух-воздух»: Р-77, Р-73, Р-27;
- ракеты класса «воздух-земля»: Х-29, Х-31, Х-59, Х-38;
- корректируемые и свободнопадающие бомбы;
- противокорабельные ракеты: Х-35 и модификации;
Один самолёт может нести до 12 подвесных вооружений, включая ракеты и бомбы различного назначения. Это позволяет выполнять задачи в условиях интенсивной воздушной и наземной угрозы.
Сравнение Су-35С и американского F-35
Су-35С и американский F-35 представляют разные подходы к проектированию боевых самолётов. Су-35С — это эволюция советской школы истребителей завоевания превосходства в воздухе, сделанная с упором на манёвренность, дальность и универсальность. Он относится к поколению 4++, то есть оснащён многими элементами пятого поколения, но без применения полноценной малозаметности (стелс). В отличие от него, F-35 — это полноценный истребитель пятого поколения, в центре которого — цифровая интеграция, радиолокационная малозаметность и сетевая совместимость с другими силами НАТО.
По скорости Су-35С значительно превосходит F-35: российский истребитель развивает до 2 500 км/ч, в то время как американский самолёт ограничен скоростью около 1 930 км/ч. Это обусловлено не только техническими характеристиками, но и разной концепцией использования: F-35 рассчитан скорее на скрытность и нанесение ударов до обнаружения, а не на классический воздушный бой.
F-35 Lightning II (фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов)
В плане манёвренности Су-35С также имеет преимущество — за счёт двигателей с управляемым вектором тяги и усиленной аэродинамики он способен выполнять фигуры высшего пилотажа, что делает его крайне опасным противником в ближнем воздушном бою. F-35 уступает по этому параметру, поскольку его корпус оптимизирован под снижение радиолокационной заметности, а не манёвренность.
Что касается вооружения, оба самолёта могут нести широкий спектр боеприпасов, но Су-35С обладает большей грузоподъёмностью и числом подвесных точек. Он рассчитан на использование как высокоточных, так и обычных боеприпасов, в том числе ракет воздух-воздух и воздух-земля, противокорабельных ракет и корректируемых бомб. F-35 вооружён по более строгой схеме, особенно если действует в «стелс»-режиме: в этом случае часть вооружения размещается только внутри фюзеляжа, чтобы не нарушить скрытность.
Радиолокационные станции обоих самолётов — высокотехнологичные. У Су-35С используется РЛС «Ирбис-Э» с дальностью обнаружения до 400 км. У F-35 — AN/APG-81, уступающая по дальности, но интегрированная в цифровую боевую систему самолёта, способную в реальном времени обмениваться данными с другими боевыми единицами.
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Дайана Хусинова