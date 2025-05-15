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Истребитель СУ-35С: характеристики, фото, чем отличается от старой версии и сравнение с F-35

Су-35С (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Су-35С (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Су-35С — российский многофункциональный истребитель поколения 4++, созданный на базе Су-27 и модернизированный с учётом современных требований. Самолёт состоит на вооружении Воздушно-космических сил России и активно используется в военных операциях.
В отличие от базовой экспортной версии Су-35, модель с индексом «С» предназначена исключительно для внутреннего использования. «Радио 1» расскажет основные характеристики истребителя, особенности комплектации, отличия от предыдущей версии и сравнение с американским F-35.

Как выглядит Су-35С


Визуально Су-35С представляет собой тяжёлый истребитель с классической аэродинамической схемой, характерной для семейства Су-27. Самолёт оснащён двумя двигателями с управляемым вектором тяги, крупными крыльями с подвесами для вооружения, вытянутым носовым обтекателем с радиолокационной системой и вертикальными стабилизаторами.

Фюзеляж выполнен с использованием композиционных материалов. Расцветка, как правило, серо-синяя или тёмно-серая, в зависимости от конкретной партии и места дислокации. Несмотря на отсутствие технологий малозаметности (стелс), конструкция частично учитывает снижение радиолокационной заметности.

Чем Су-35С отличается от Су-35


Основное отличие Су-35С от просто Су-35 — в назначении и комплектации. Су-35 — это экспортное обозначение истребителя, адаптированного для поставок за рубеж (в частности, в Китай). Су-35С — версия, разработанная специально для российских ВКС и включающая в себя оборудование, соответствующее требованиям Минобороны РФ.

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Отличия касаются прежде всего систем связи, шифрования, навигационного оборудования и боевого программного обеспечения. Технически планер, двигатель и основная авионика остаются идентичными, однако внутренняя архитектура и бортовые комплексы Су-35С ориентированы исключительно на использование в российских военных структурах.

Характеристики Су-35С


Истребитель Су-35С способен выполнять широкий спектр задач, включая завоевание превосходства в воздухе, сопровождение, перехват и нанесение ударов по наземным и морским целям. Основные тактико-технические характеристики:

  • максимальная скорость: до 2 500 км/ч;
  • практический потолок: 18000 м;
  • дальность полёта без дозаправки: до 3 600 км;
  • двигатели: два ТРДДФ 117С;
  • максимальная боевая нагрузка: до 8 000 кг;
  • бортовая РЛС: «Ирбис-Э», дальность обнаружения целей — до 400 км;
  • экипаж: один человек;
  • самолёт способен выдерживать перегрузки до 9G и вести бой как на малых, так и на сверхдальних дистанциях.

Су-35С (фото: РИА Новости / Алексей Куденко)


Чем вооружены истребители Су-35С


Вооружение Су-35С включает широкий спектр авиационных средств поражения:

  • автоматическая пушка ГШ-30-1 (30 мм);
  • ракеты класса «воздух-воздух»: Р-77, Р-73, Р-27;
  • ракеты класса «воздух-земля»: Х-29, Х-31, Х-59, Х-38;
  • корректируемые и свободнопадающие бомбы;
  • противокорабельные ракеты: Х-35 и модификации;

Один самолёт может нести до 12 подвесных вооружений, включая ракеты и бомбы различного назначения. Это позволяет выполнять задачи в условиях интенсивной воздушной и наземной угрозы.

Сравнение Су-35С и американского F-35


Су-35С и американский F-35 представляют разные подходы к проектированию боевых самолётов. Су-35С — это эволюция советской школы истребителей завоевания превосходства в воздухе, сделанная с упором на манёвренность, дальность и универсальность. Он относится к поколению 4++, то есть оснащён многими элементами пятого поколения, но без применения полноценной малозаметности (стелс). В отличие от него, F-35 — это полноценный истребитель пятого поколения, в центре которого — цифровая интеграция, радиолокационная малозаметность и сетевая совместимость с другими силами НАТО.

По скорости Су-35С значительно превосходит F-35: российский истребитель развивает до 2 500 км/ч, в то время как американский самолёт ограничен скоростью около 1 930 км/ч. Это обусловлено не только техническими характеристиками, но и разной концепцией использования: F-35 рассчитан скорее на скрытность и нанесение ударов до обнаружения, а не на классический воздушный бой.

F-35 Lightning II (фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов)

В плане манёвренности Су-35С также имеет преимущество — за счёт двигателей с управляемым вектором тяги и усиленной аэродинамики он способен выполнять фигуры высшего пилотажа, что делает его крайне опасным противником в ближнем воздушном бою. F-35 уступает по этому параметру, поскольку его корпус оптимизирован под снижение радиолокационной заметности, а не манёвренность.

Что касается вооружения, оба самолёта могут нести широкий спектр боеприпасов, но Су-35С обладает большей грузоподъёмностью и числом подвесных точек. Он рассчитан на использование как высокоточных, так и обычных боеприпасов, в том числе ракет воздух-воздух и воздух-земля, противокорабельных ракет и корректируемых бомб. F-35 вооружён по более строгой схеме, особенно если действует в «стелс»-режиме: в этом случае часть вооружения размещается только внутри фюзеляжа, чтобы не нарушить скрытность.

Радиолокационные станции обоих самолётов — высокотехнологичные. У Су-35С используется РЛС «Ирбис-Э» с дальностью обнаружения до 400 км. У F-35 — AN/APG-81, уступающая по дальности, но интегрированная в цифровую боевую систему самолёта, способную в реальном времени обмениваться данными с другими боевыми единицами.

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В Госдуме дали напутствие российской делегации перед встречей в Стамбуле
Депутат Чепа: переговоры в Стамбуле будут тяжелыми для делегации России
15 мая 2025, 14:41

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что переговоры в Стамбуле по украинскому конфликту будут тяжелыми для российской делегации. Об этом информирует NEWS.ru.
«Была проделана большая работа переговорными группами России и США, какие-то рамочные условия были выработаны, мы будем придерживаться той договоренности», — отметил парламентарий.

Чепа добавил, что представителям РФ предстоит сложная работа. Депутат также пожелал успехов российской группе.

Переговоры между делегациями России и Украины пройдут 15 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе.

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Политолог раскрыл, как Зеленский планирует сорвать переговоры в Стамбуле
Политолог Марков: Зеленский готовит скандал ради срыва переговоров в Стамбуле
15 мая 2025, 14:40

Фото: iStock/Diy1

Владимир Зеленский, прибывший в Турцию 15 мая, может попытаться сорвать переговоры в Стамбуле, считает политолог Сергей Марков. По его мнению, для этого украинский лидер может организовать крупный скандал.
«Я абсолютно уверен, что к переговорам в Стамбуле он готовит провокацию — и это будет нечто иное, чем его выход в Овальном кабинете. Тогда в Белом доме Зеленский проявил эмоции, хотя изначально стремился к позитивному результату. В данном случае же он не намерен добиваться никакого позитивного исхода. Его цель — сорвать переговоры, при этом свалив вину на Владимира Путина. Поэтому вполне ожидаемо он устроит громкое шоу», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Марков также отметил, что власти европейских стран могут оказать поддержку Зеленскому в этом начинании.

«Уже сейчас его пиарщики из Британии и Франции разрабатывают идеи, как сформулировать требования к Путину так, чтобы он не смог согласиться, но при этом это выглядело бы привлекательно», — добавил он.

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#зеленский
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#рф
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Лавров назвал Зеленского жалким
Лавров назвал Зеленского жалким из-за требований о присутствии Путина в Турции
15 мая 2025, 13:42

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского жалким человеком. Об этом он сообщил на заседании Дипломатического клуба.
«Сначала Зеленский делал заявления, что он требует чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех кто им кукловодит», — пояснил министр.

Переговоры между делегациями России и Украины пройдут 15 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе.

Ранее политолог-международник Кирилл Коктыш раскрыл план Зеленского по срыву переговоров с РФ в Стамбуле. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Песков: Путин 14 мая провел совещание по подготовке переговоров с Киевом
15 мая 2025, 09:29

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, на совещании также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры
15 мая 2025, 08:43

Фото: iStock/Diy13

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Уточняется, что переговоры состоятся в Рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Делегацию возглавляет помощник главы российского государства Владимир Мединский.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.

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