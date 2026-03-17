В Кремле высказались о помощи Кубе

17 марта 2026, 15:36

Пресс-секретарь Песков: Россия готова помочь Кубе с гуманитарными проблемами

Россия готова оказать Кубе помощь на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в стране, и сейчас эти меры прорабатываются совместно с кубинской стороной. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





29 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который допускает введение пошлин на импорт из государств, поставляющих нефть на Кубу. Кроме того, в Америке объявили чрезвычайное положение из‑за предполагаемой угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. В Гаване заявили, что Вашингтон с помощью энергетической блокады пытается задушить экономику страны и сделать жизнь населения невыносимой.





«Большие гуманитарные проблемы складываются в этой стране. И, конечно, мы как Россия готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави», — сказал Песков журналистам.