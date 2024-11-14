Глава Кореневского района Курской области похвасталась медалью и была освистана

Переизбранный экс-президент США Дональд Трамп хорошо отзывается о российском лидере Владимире Путине в надежде заключить с ним сделку. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине и экс-посол в НАТО Курт Волкер.