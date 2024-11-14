Глава Кореневского района Курской области похвасталась медалью и была освистана

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Уволенная глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва похвасталась медалью за вклад в оборону. После этого её освистали жители, пришедшие на встречу с губернатором региона и другими чиновниками.
Люди в зале спрашивали, как им спасать своих близких и почему эвакуация проводится так плохо, передаёт телеграм-канал Mash. Однако Дегтярёва сказала, что начинать надо, конечно же с медали, которые ей и другим главам приграничных районов вручили за «укрепление боевого содружества» и за «вклад в укрепление обороны». Реакция местных жителей была ожидаемой — чиновницу освистали.
По данным телеграм-канала, в ходе этой же встречи Марина Дегтярёва была отправлена в отставку за плохую организацию эвакуации местных жителей. Стоит напомнить, что 12 ноября на подобной встрече был уволен глава Суджанского района Александр Богачёв, работой которого также были недовольны местные жители. Они встретили новость о его отставке аплодисментами.
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