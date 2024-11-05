Конфликт с олигархом и обыски в кабинете: настоящие причины отставок губернаторов Ростовской и Тамбовской областей

Максим Егоров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев покинули свои должности. Известно, что президент России Владимир Путин уже назначил врио глав регионов на их места. О том, с чем связана отставка чиновников расскажет «Радио 1».
Что известно об увольнении Голубева и Егорова
Сергей Пятаков (Фото: сайт Кремля)
В понедельник днем с разницей в час губернаторы Тамбовской и Ростовской областей объявили о своем уходе с постов. Сначала должность покинул 47-летний Максим Егоров, который три года назад был назначен и.о. губернатора Тамбовской области президентом Владимиром Путиным.
«Главное на Тамбовщине — это люди, которые помогали в этом процессе. Сегодня руководство страны ставит передо мной новые задачи на федеральном уровне», — отметил Егоров.
Следом об отставке объявил ростовский губернатор Василий Голубев, занимавший свою должность в приграничном регионе на протяжении 14 лет.
«Где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — написал он в своем телеграм-канале, поблагодарив «команду жителей Донского региона», которая помогла ему реализовать немало «важных для области проектов».
Новые главы Ростовской и Тамбовской областей
Путин уже назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей. Тамбовскую область возглавит депутат Госдумы, экс-мэр Краснодара Евгений Первышов, который в 2022 году ушел добровольцем на спецоперацию.
Скандал с депутатом КПРФ и ссора с олигархом: за что на самом деле сразу двум российским губернаторам грозит отставка
Ростовскую область возглавит гендиректор ОАК Валерий Слюсарь.
«В связи с заявлением губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича о досрочном прекращении полномочий постановляю: назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области», — говорится в тексте указа.
Обыски у Голубева, что известно
Вскоре после новостей об отставке Голубева появилась информация о проведении обысков у экс-губернатора. Источники сообщают, что сотрудники силовых структур Москвы прибыли с обысками в его рабочий кабинет в здании правительства региона 2 ноября.
Также имеется информация о возможном возбуждении уголовного дела против Голубева. Один из источников в правительстве региона подтвердил данные об обысках и добавил, что обсуждаются проверки, связанные с земельными участками на Левом берегу и строительством Западной хорды.
Информации о вызовах на допрос или других следственных действиях пока не поступало.
Отставка Владимира Уйбы
Владимир Уйба (Фото: сайт Кремля)
Глава республики Коми Владимир Уйба также объявил о своей отставке. Он не уточнил причины своего решения, но отметил, что президент Владимир Путин предложил ему новую работу на федеральном уровне. Владимир Уйба выразил благодарность правительству республики Коми и главам муниципалитетов за совместную работу и подчеркнул, что республика навсегда останется в его сердце.
Как сообщает «Коммерсант», отставка Уйбы была предсказуемой. Согласно рейтингу агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), он занимал последнее место по уровню влияния среди глав регионов. Издание отмечает, что Уйба не проявил себя как эффективный управленец, не смог создать работоспособную команду, а его взаимодействие с населением и элитами было порой грубым и неадекватным. В последние месяцы он также вступил в конфликт с влиятельными корпорациями, действующими в регионе, что могло стать одной из причин его отставки.
Читайте также:
Глава республики Коми Владимир Уйба подал в отставку
Врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей назначены Первышов и Слюсарь
Губернатор Ростовской области объявил об уходе в отставку
Анастасия Хохлова