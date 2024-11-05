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Конфликт с олигархом и обыски в кабинете: настоящие причины отставок губернаторов Ростовской и Тамбовской областей

Максим Егоров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Максим Егоров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев покинули свои должности. Известно, что президент России Владимир Путин уже назначил врио глав регионов на их места. О том, с чем связана отставка чиновников расскажет «Радио 1».

Что известно об увольнении Голубева и Егорова


Сергей Пятаков (Фото: сайт Кремля)



В понедельник днем с разницей в час губернаторы Тамбовской и Ростовской областей объявили о своем уходе с постов. Сначала должность покинул 47-летний Максим Егоров, который три года назад был назначен и.о. губернатора Тамбовской области президентом Владимиром Путиным.

«Главное на Тамбовщине — это люди, которые помогали в этом процессе. Сегодня руководство страны ставит передо мной новые задачи на федеральном уровне», — отметил Егоров.

Следом об отставке объявил ростовский губернатор Василий Голубев, занимавший свою должность в приграничном регионе на протяжении 14 лет.

«Где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — написал он в своем телеграм-канале, поблагодарив «команду жителей Донского региона», которая помогла ему реализовать немало «важных для области проектов».



Новые главы Ростовской и Тамбовской областей


Путин уже назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей. Тамбовскую область возглавит депутат Госдумы, экс-мэр Краснодара Евгений Первышов, который в 2022 году ушел добровольцем на спецоперацию.
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Ростовскую область возглавит гендиректор ОАК Валерий Слюсарь.

«В связи с заявлением губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича о досрочном прекращении полномочий постановляю: назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области», — говорится в тексте указа.


Обыски у Голубева, что известно


Вскоре после новостей об отставке Голубева появилась информация о проведении обысков у экс-губернатора. Источники сообщают, что сотрудники силовых структур Москвы прибыли с обысками в его рабочий кабинет в здании правительства региона 2 ноября.

Также имеется информация о возможном возбуждении уголовного дела против Голубева. Один из источников в правительстве региона подтвердил данные об обысках и добавил, что обсуждаются проверки, связанные с земельными участками на Левом берегу и строительством Западной хорды.
Информации о вызовах на допрос или других следственных действиях пока не поступало.

Отставка Владимира Уйбы



Владимир Уйба (Фото: сайт Кремля)


Глава республики Коми Владимир Уйба также объявил о своей отставке. Он не уточнил причины своего решения, но отметил, что президент Владимир Путин предложил ему новую работу на федеральном уровне. Владимир Уйба выразил благодарность правительству республики Коми и главам муниципалитетов за совместную работу и подчеркнул, что республика навсегда останется в его сердце.

Как сообщает «Коммерсант», отставка Уйбы была предсказуемой. Согласно рейтингу агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), он занимал последнее место по уровню влияния среди глав регионов. Издание отмечает, что Уйба не проявил себя как эффективный управленец, не смог создать работоспособную команду, а его взаимодействие с населением и элитами было порой грубым и неадекватным. В последние месяцы он также вступил в конфликт с влиятельными корпорациями, действующими в регионе, что могло стать одной из причин его отставки.

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Губернатор Ростовской области объявил об уходе в отставку
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#депутат
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Американист Ярыгин объяснил слова Трампа о поражении на выборах
05 ноября 2024, 18:02

Фото: iStock/vchal

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин объяснил заявил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он допускает своё поражение на выборах является электоральной тактикой.
«Это более сдержанный образ, который он создаёт. В день выборов, когда многие в США придут голосовать, когда многие ещё всё-таки не определились, как они будут голосовать, он свой образ делает более сдержанным, мудрым. Это его электоральная тактика. Он так подаёт сигналы неопределившимся избирателям, а таких много», — пояснил в беседе с RT Ярыгин.

До этого платформа для прогнозирования Polymarket показала, что вероятность победы Дональда Трампа на выборах в США превышает 60%. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, ставки на результат выборов в США превышают $3,2 млрд.

Ранее политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сообщил, что россиянам не за кого «болеть» на выборах в США.

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#новости
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Посол Новой Зеландии принёс «какаху» на встречу с Путиным
Посол Новой Зеландии был надел плащ «какаху» на встрече с Путиным
05 ноября 2024, 17:44

Марк Джулиан Трейнор (Фото: Телеграм-канал Кремля)

Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор 5 ноября пришёл на встречу с президентом России Владимиром Путиным для вручения верительных грамот в традиционном плаще-накидке «какаху», сообщает пресс-служба Кремля в своём Телеграм-канале.
Надевать такое одеяние во время официальных встреч — традиция у послов страны. Летом представительница Новой Зеландии Розмари Бэнкс явилась на встречу с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом в традиционном плаще «какаху».

Плащ из перьев, именуемый «какаху» — традиционный наряд коренной полинезийского народа материковой части Новой Зеландии маори. Такой плащ изготавливают с использованием перьев птицы киви — национального символа страны. Каждое перо отдельно вплетают в ткань традиционного наряда.

5 ноября в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин принял верительные грамоты у 28 новых послов, которые прибыли в страну. Среди послов были и представители недружественных стран.

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#посол
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Песков прокомментировал итоги выборов в Молдавии
Песков: выборы президента Молдавии нельзя считать честными и демократическими
05 ноября 2024, 17:03

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Выборы президента Молдавии нельзя считать честными, прозрачными и демократическими. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, Москва может объективно судить о прошедших выборах по проживающим в РФ гражданам Молдавии, которым не была предоставлена возможность проголосовать. Песков подчеркнул, что этот факт не мог не оказать влияния на результаты выборов.

Выборы в Молдавии были полны избирательных манипуляций, заключил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, глава государства Молдавии Майя Санду победила на выборах президента по итогам второго тура выборов. Всего за нее отдали свой голос 55,33% граждан.

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#молдавия
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«Никому не отсидеться»: Россия ответит в случае прямой агрессии НАТО
Лавров: РФ адекватно ответит в случае прямой агрессии НАТО
05 ноября 2024, 16:31

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Россия адекватно ответит в случае агрессии НАТО или отдельных стран-участниц альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.
«Наши оппоненты не должны заблуждаться. В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры», — заявил Лавров.

Он пояснил, что ответ Москвы будет полностью соответствовать закрепленному в Уставе ООН суверенному праву России на самооборону, при этом для обеспечения безопасности страны будут использоваться все имеющиеся средства, подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, никто не сможет отсидеться «ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем».

Министр отметил, что, если Киев начнет наносить удары по России с помощью западного оружия, то это будет означать, что страны НАТО открыто вступят в конфликт, так как без их прямого разрешения Киев сделать этого не сможет.

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В Белоруссии заявили о подготовке НАТО к вооруженному противостоянию с Россией
Минобороны РБ: НАТО готовится к вооруженному противостоянию с РФ и Белоруссией
05 ноября 2024, 15:25

Фото: iStock/CatEyePerspective

НАТО фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Республики Беларусь генерал-майор Владимир Куприянюк в беседе с газетой «Во славу Родины».
Куприянюк рассказал, что группировка ВСУ у белорусской границы уже насчитывает порядка 15 тысяч человек. По его словам, военно-политическая обстановка вокруг республики в ближайшее время сохранит повышенную напряженность. Он добавил, что в отношении находящихся в приграничье сотрудников силовых ведомств РБ регулярно осуществляются провокационные действия.

Куприянюк подчеркнул, что основные усилия западных стран сосредоточены на дальнейшем увеличении расходов на оборону, наращивании войск и расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.

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#война
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Глава республики Коми Владимир Уйба подал в отставку
Глава Коми Уйба подал в отставку и перейдет на работу на федеральном уровне
05 ноября 2024, 15:09

Владимир Уйба (Фото: сайт Кремля)

Глава республики Коми Владимир Уйба покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне», — пояснил Уйба.

Он подчеркнул, что для него это новый вызов и огромная ответственность. Уйба также выразил благодарность российскому лидеру за доверие и предложение.

Напомним, глава Российской Федерации Владимир Путин назначил Владимира Уйбу и.о. главы Коми 2 апреля 2020 года. На должность главы региона его избрали в сентябре того же года.

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#владимир путин
#президент
#коми
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Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 млн долларов
05 ноября 2024, 13:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция полностью списала Киргизии внешний долг, который составлял 62,3 миллиона долларов. Об этом сообщил киргизский президент Садыр Жапаров после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.
«Хочу поблагодарить лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за принятие решения о списании внешнего долга», — заявил Жапаров.

Таким образом, внешний долг Киргизии перед Турцией списан в полном объеме.

Ранее Жапаров заявлял, что Запад не должен ничего указывать партнёрам Москвы, когда речь идёт о сотрудничестве с Россией. Он отметил, что во время посещения европейских стран неоднократно наблюдал, что слова местных политиков не сходятся с их действиями. Есть европейские государства, входящие в НАТО или ЕС, но продолжающие сотрудничать с Россией.

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«Гражданская война»: Политолог рассказал, чем могут закончиться выборы в США
Политолог Дудчак: если в выборах США победит Трамп, то начнется гражданская война
05 ноября 2024, 13:28

Фото: istock / rarrarorro

5 ноября в США проходят 60-е президентские выборы. За пост поборются бывший глава государства и бизнесмен Дональд Трамп, выдвинутый кандидатом от Республиканской партии, и действующий вице-президент страны Камала Харрис, сменившая выбывшего из гонки демократа и главу государства Джо Байдена.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сообщил, что россиянам не за кого «болеть» на выборах в США.
«Оба кандидата желают поражения России, но разными способами. Поэтому что Трамп, что Харрис нам не друзья. Но лучше, чтобы была Харрис, потому что эти сумасшедшие скорее доведут страну до ручки, но мы уже знаем, как с ними обращаться», — поделился эксперт.

Он также объяснил, что может быть при победе Трампа на выборах.
«Заявления Трампа о том, как он за сутки остановит войну, настораживают. Понятно, что это предвыборные номера, но он подразумевал, что Россия не сможет вести боевые действия, что он обрушит экономику России за счет резкого снижения цен на углеводород – вот план Трампа, а не прекращение финансирования нацистского режима. Если придет Трамп, то тягота финансирования содержания режима будет переложена на плечи европейского союза. Европейцам стоит переживать по этому поводу», — высказался Дудчак.

Он добавил, что России нет дела до выборов в США и кандидатов, однако можно просто наблюдать за этим «шоу».
«Хотелось бы надеяться, что при любом исходе выбора проигравшая сторона будет недовольна, что сможет привести к конфликтам и к гражданской войне в США, чтобы они отвлеклись от остального глобуса и занялись своими внутренними проблемами», — заявил политолог.

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#гражданство
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«Невнятные вбросы»: В Кремле оценили информацию о тайной операции России
Песков назвал невнятным вбросом статью WSJ об операции РФ со взрывчаткой в ЕС
05 ноября 2024, 13:08

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невнятным вбросом статью The Wall Street Journal, где опубликованы обвинения в причастности военной разведки России к пересылке взрывчатки курьерскими службами в страны ЕС.
Ранее издание писало, что РФ вела некую тайную операцию по пересылке взрывчатых веществ. В конце октября в прокуратуре Польши заявили о задержании четырёх диверсантов, которые действовали в Евросоюзе и Британии. Их подозревают в пересылке взрывчатых веществ курьерскими службами. При этом посылки якобы самовоспламенялись или взрывались еще при транспортировке. Считается, что посылки должны были попасть в США и Канаду.

«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией», — заявил Песков.

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