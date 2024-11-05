Конфликт с олигархом и обыски в кабинете: настоящие причины отставок губернаторов Ростовской и Тамбовской областей

Губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев покинули свои должности. Известно, что президент России Владимир Путин уже назначил врио глав регионов на их места. О том, с чем связана отставка чиновников расскажет «Радио 1».