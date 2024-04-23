Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России

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В РФ необходимо ужесточить миграционную политику. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Миграционная политика в России должна быть ужесточена», — отметил он.
Политик пояснил, что главная цель это обеспечить безопасность граждан России. Он заявил, что у него в планах выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства касательно мигрантов. Помимо этого, Аксенов считает необходимости уравнять перед законом жителей стран с безвизовым режимом с гражданами тех государств, которым для въезда в РФ необходима виза. Он отметил, что нужно поступать по справедливости.
«Права россиян должны быть защищены в полном объеме», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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