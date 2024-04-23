Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России

В ходе очередного заседания председатель госсовета Крыма Владимир Константинов забыл выключить микрофон после объявления перерыва. Видеозапись с частью диалога между ним и его заместителем, депутатом Ефимом Фиксом, была опубликована в Telegram-канале «Mash на волне».