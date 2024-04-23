Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта

Фото: European Parliament
Канцлер Германии Олаф Шольц на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Иммануила Канта, заявил, что президент РФ Владимир Путин не имеет право цитировать немецкого философа, сообщает издание Welt.
«У Путина нет никакого основания обращаться к Канту», — отметил Шольц в своем выступлении на открытии церемонии в Берлинско-Бранденбургской академии наук.По его мнению, российские власти пытаются «всячески приписать себе Канта и его работы». Шольц считает, что взгляды немецкого мыслителя на мир противоречат позиции России по Украине.
В январе Путин описал Канта как великого мыслителя, чьи призывы к использованию собственного разума остаются актуальными и сегодня.
Читайте также:
Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу
Шольц сравнил Украину с растением
Шольц назвал требование, которое выдвинет Си Цзиньпину относительно России
Артем Кузьмин