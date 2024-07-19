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Глава Крыма раскрыл причину обесточивания Алушты

Аксенов: Алушта обесточена из-за аварии на трансформаторных подстанциях
19 июля 2024, 23:08
Фото: istock / alejomiranda

Фото: istock / alejomiranda

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях Алушта осталась без электричества.


По словам главы региона, без электричества остались около 49 тысяч местных жителей. Он добавил, что в течение часа руководство «Крымэнерго» официально сообщит о ходе восстановительных работ.

Ранее глава администрации российского города Галина Огнева сообщила, что крымская Алушта полностью осталась без электричества из-за аварии на высоковольтных линиях. Мэр отметила, что без электричества остался весь алуштинский муниципалитет.

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#авария
Белоусов снова встретился с военкорами
Коц: министр обороны России Белоусов снова встретился с военкорами
19 июля 2024, 23:47

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами в пятницу, 19 июля. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
По его словам, глава ведомства рассказал о мерах, принятых после предыдущей встречи, в том числе о проблемах корреспондентов, которые не смогли приехать в Минобороны.

Всего по итогам предыдущей встречи был составлен список поручений из 21 пункта. Дополнения в этот список были внесены после сегодняшней встречи. Коц охарактеризовал беседу с Белоусовым как «максимально открытую и откровенную».

В частности, министр заверил, что на военных аэродромах будут построены укратия для самолетов и что соответствующий график уже подготовлен.

Ранее, 10 июня, состоялась встреча Андрея Белоусова с корреспондентами, освещающими специальную военную операцию (СВО) на Украине. Военкоры сообщили, что их встреча с министром Белоусовым была откровенной и конструктивной. По словам Коца, в ходе встречи глава оборонного ведомства дал указания, и подобные мероприятия станут регулярными.

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#сву
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#украина
#встреча
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице
Экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице после покушения во Львове
19 июля 2024, 23:36

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась в больнице во Львове после полученного в ходе нападения ранения. Сообщают местные СМИ со ссылкой на данные врачей, передает украинское издание Страна.ua в Telegram-канале.
Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова, а также глава города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

Напомним, в пятницу, 19 июля, парламентарий получила в результате нападения огнестрельное ранение виска.

Фарион была известна своими заявлениями. В частности, она утверждала, что не считает украинцами русскоговорящих бойцов ВСУ.

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#верховная рада
#нападение
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Состояние экс-депутата Верховной Рады Украины Фарион ухудшилось
19 июля 2024, 23:25

Фото: iStock/Leandro Santiago

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион находится в критическом состоянии. Об этом сообщила руководитель службы анестезиологии Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец.
Напомним, что в пятницу, 19 июля, парламентарий получила в результате нападения огнестрельное ранение виска.

Фарион известна своими заявлениями. В частности, она утверждала, что не считает украинцами русскоговорящих бойцов ВСУ.

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Глава Минобороны Британии допустил удары по России переданным Украине оружием
МО Британии: поставки Британией оружия Украине не исключают ударов им по России
19 июля 2024, 21:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Возможность использования поставляемого Великобританией Украине вооружения для нанесения ударов по целям на территории России не исключается. Однако такие атаки должны осуществлять бойцы ВСУ, заявил глава Минобороны Британии Джо Хили в эфире радиостанции BBC Radio 4.
Ранее сообщалось, что Киеву не давали разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Данный вопрос касается ещё двух государств, помимо Британии.

Хили подчеркнул, что оружие предоставляется Киеву для защиты суверенитета страны. А это, в свою очередь, не исключает нанесения им ударов вглубь России. Однако сделать это должны сами украинцы, уточнил министр.

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#украина
#великобритания
#вооружение
#поставки
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Блинкен признал успех оборонной промышленности России на фоне санкций
Блинкен: РФ обеспечила успешную работу ОПК, несмотря на санкции
19 июля 2024, 20:40

Фото: iStock/fotosr

Россия обеспечила успешную работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на введённые против страны санкционные ограничения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступление которого опубликовано в YouTube-канале Госдепа.
Блинкен подчеркнул, что России удалось найти способы для поддержания работы оборонно-промышленной базы. Это, в свою очередь, позволило продолжить проведение спецоперации на Украине.

Представитель Госдепа также добавил, что России удалось избежать ограничений благодаря вовремя найденным обходным путям. В частности, речь идёт о сотрудничестве с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также признал, что России удалось укрепить оборонную промышленность намного быстрее, чем это прогнозировалось на Западе.

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#россия
#санкции
#оборона
#промышленность
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Блинкен: каждая администрация будет вольна определять свою политику по Украине
19 июля 2024, 19:57

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос, может ли Вашингтон гарантировать поддержку Киеву в случае победы бывшего президента Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Блинкена, каждая администрация вольна сама определять политику. Он отметил, что офис Трампа, в случае победы республиканца на выборах, будет самостоятельно определять политику по Украине.

В Белом доме не исключили, что документ о гарантиях безопасности с Киевом, который рассчитан на десять лет, может быть отменен следующим главой американского государства.

Ранее Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.

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#сша
#дональд трамп
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#сво
#украина
#политика
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Семья Байдена обсуждает план по его снятию с выборов
19 июля 2024, 19:56

Фото: РИА Новости/Стрингер

Семья президента США Джо Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки. Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что в настоящее время члены семьи главы государства обсуждают, как может выглядеть его выход из президентской гонки. Ближайшее окружение Байдена убеждено, что, если 81-летний политик примет решение не баллотироваться на второй срок, то он будет руководствоваться желанием помочь демократам победить Дональда Трампа на выборах.

Источники отмечают, что окружение Байдена очень волнует вопрос влияния предвыборной гонки на здоровье политика, а также на стабильность в США.

В настоящее время заболевший коронавирусом Байден находится в изоляции в своей резиденции в штате Делавер. Однако он планирует вернуться к предвыборным мероприятиям уже на предстоящей неделе.

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#сша
#политика
#здоровье
#джозеф байден
#выборы
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Финские пограничники заявили о нарушении границ с Россией
Финские погранотряд сообщил о третьем за месяц пересечении границ с Россией
19 июля 2024, 19:14

Фото: IStock/Ruma Aktar

Пограничный отряд Северной Карелии в Финляндии проводит расследование незаконного пересечения границы с Россией моторной лодкой на озере Пюхяярви. Об этом погранотряд сообщил в пресс-релизе, передает ТАСС.
Уточняется, что лодка пересекла границу, заплыла на 100 метров вглубь финской территории и вернулась обратно в Россию.

В настоящее время идет взаимодействие пограничных служб для совместного выяснения произошедшего. Ранее незаконные пересечения русско-финской границы наблюдались 11 и 14 июля.

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#лодка
#финляндия
#россия
#граница
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Байден заявил, что США будут добиваться освобождения журналиста Гершковича
19 июля 2024, 19:11

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Джо Байден после вынесения в России приговора журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу заявил, что Соединённые Штаты продолжат добиваться его освобождения.
В пятницу Свердловский областной суд вынес приговор Гершковичу по делу о шпионаже.Весной прошлого года журналист по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавода». Он был приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Байден в ответ на решение суда заявил, что страна упорно добивалась освобождения своего журналисты и продолжит это делать и дальше.

Также глава Белого дома подчеркнул, что возвращение Гершковича и других американцев на родину является первоочередным приоритетом его администрации.

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#сша
#джозеф байден
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#приговор
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