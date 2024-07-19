Глава Крыма раскрыл причину обесточивания Алушты

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях Алушта осталась без электричества.
По словам главы региона, без электричества остались около 49 тысяч местных жителей. Он добавил, что в течение часа руководство «Крымэнерго» официально сообщит о ходе восстановительных работ.
Ранее глава администрации российского города Галина Огнева сообщила, что крымская Алушта полностью осталась без электричества из-за аварии на высоковольтных линиях. Мэр отметила, что без электричества остался весь алуштинский муниципалитет.
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Александр Климов