Отключения электричества в Краснодаре затронули 700 тысяч человек

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Единая дежурно-диспетчерская служба города Краснодар (ЕДДС) опубликовала пять экстренных сообщений об аварийных отключениях электричества. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации агентства, в городе вышли из строя более сотни трансформаторных будок в результате аварии на линии электропередач. В настоящее время без света остается свыше 30 улиц на которых проживает около 700 тысяч человек. Накануне вечером в Краснодаре прошел сильный дождь с ветром, что и стало возможной причиной аварии. Мэр города призвал горожан не выходить на улицы.
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Олег Дикий