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В США сделали неожиданное заявление про Крым

Экс-посол США в НАТО: Зеленский в любом случае откажется от Крыма
Фото: istockphoto/VvoeVale

Фото: istockphoto/VvoeVale

Владимир Зеленский в любом случае откажется от Крымского полуострова, ему попросту придется это сделать, считает экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер. Свое мнение аналитик выразил в разговоре с Al Jazeera English.
«Зеленскому, вероятно, придется отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он в действительности и не был украинским, это случилось случайно», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что одна из главных ошибок американских властей в том, что они недостаточно взаимодействуют с Россией. Штатам необходимо признать, что Москва никуда не уйдет.



«При нескольких администрациях разных партий они делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет. <…> Нужно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение конфликта на Украине», — заключил экс-постпред США при НАТО.
Ранее стало известно, что ответили в Еврокомиссии на вопрос о дальнейшей поддержке Киева, если США откажутся помогать Украине.

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#новости
Назван третий участник разговора Трампа и Зеленского
Axios: Маск участвовал в беседе Трампа и Зеленского
08 ноября 2024, 20:21

Владимир Зеленский

В телефонной беседе республиканца Дональда Трампа и Владимира Зеленского участвовал американский бизнесмен Илон Маск, пишет Axios, ссылаясь на источники.
По данным журналистов, миллиардер при переговорах подчеркнул, что продолжит давать Киеву доступ к Starlink. Авторы материала полагают, что участие Маска в беседе может говорить о важной роли создателя соцсети X в будущей администрации новоизбранного президента США.

По сведениям информаторов, Трамп и Зеленский беседовали примерно полчаса. Республиканец пообещал оказывать поддержку Киеву, однако детали разговора неизвестны.

«Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену», — цитируют журналисты источник.
Перед этим стало известно, от чего в любом случае придется отказаться Владимиру Зеленскому.

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В ЕК не стали прямо отвечать на вопрос о поддержке Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен ушла от прямого ответа на вопрос о поддержке Украины
08 ноября 2024, 19:44

Фото: istockphoto/artJazz

На вопрос о поддержке Евросоюзом Украины в случае возможного отказа со стороны США уклончиво ответила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Вы знаете, что у нас есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по «большой семерке» согласовали кредит Украине еще на 50 миллиардов долларов США. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год…» — прокомментировала политик.
Политики и эксперты ожидают, что будет с Украиной, когда новоизбранный будущий президент США Дональд Трамп вступит в должность. Его инаугурация запланирована на 20 января грядущего года.

Ранее сообщалось, какую вещь об Украине признали в странах НАТО.

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#война
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«Распространяются очень быстро»: в странах НАТО признали одну вещь об Украине
Аналитик Уилкерсон: в странах НАТО стали признавать поражение Украины
08 ноября 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Натовские государства начали понимать, что Киев уже проиграл, считает американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла», — прокомментировал эксперт.
Аналитик согласен с утверждением о том, что элиты Америки и Европы уже признали проигрыш Украины в боевых действиях. Кроме того, по словам офицера, западные лидеры уже теряют свое влияние. В пример он привел канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Теперь по всем странам НАТО, если у нас не произойдет изменений, причем значительных, довольно быстро, этот сигнал распространится довольно быстро», — заключил Уилкерсон.
Ранее экс-руководитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказывал, что судьбу Украины решили еще до начала спецоперации.

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#украина
#война
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#конфликт
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«Были единодушны»: на Украине рассказали, что ее судьбу решили до начала СВО
Кулеба рассказал про документ о гибели Украины на столе Байдена перед СВО
08 ноября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/ffikretow

Документ о гибели Украины был на столе действующего президента США Джо Байдена еще до начала СВО. Об этом рассказал экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в разговоре с «24 каналом».
«У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — рассказал бывший министр иностранных дел республики.
Он пояснил, что видел папку за пару дней до начала боевых действий во время рабочей поездки в США.

Ранее Кулеба рассказывал, реально ли было предотвратить украинский конфликт. В своем комментарии он обвинил западных партнеров Украины.

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#мир
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#сво
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Подмосковные единороссы отправили в зону СВО 12,5 тыс. тонн гумпомощи
08 ноября 2024, 19:07

Фото: пресс-служба Московского областного регионального отделения ЕР

Подмосковная «Единая Россия» отправила в октябре около 300 тонн гумпомощи в зону СВО и жителям новых регионов. Об этом сообщил секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В октябре депутаты Госдумы, Мособлдумы и коллеги в муниципалитетах собрали и отправили на фронт порядка 300 тон гуманитарной помощи. Всего же с начала спецоперации подмосковные единороссы отправила порядка 12,5 тыс. тонн гуманитарных грузов. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул Брынцалов.
Так, секретарь местного отделения ЕР, глава Балашихи Сергей Юров направил очередную партию гумпомощи для бойцов в Макеевке. Ему помогали депутат Мособлдумы Николай Черкасов и депутат муниципального Совета депутатов Андрей Холод. В составе груза – мотоциклы, резина и запчасти для автомобилей, обмундирование, медоборудование, медикаменты и продукты.

Актив и сторонники местного отделения ЕР Солнечногорска тоже собрали и отправили всё самое необходимое, что просили бойцы – продукты, генератор, бензопилу и другую технику.
«Это не разовая акция. Мы делаем это регулярно, сознавая, что любая помощь может стать важной поддержкой для солдат, находящихся на передовой. В этом благородном деле участвуют волонтёры со всего округа. Каждый день они собирают провизию, предметы первой необходимости, одежду для бойцов, плетут сети, делают окопные свечи, навещают раненых бойцов в госпиталях», – рассказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Солнечногорска Константин Михальков.
С 7 августа единороссы направляют в Курскую область гуманитарные конвои для пострадавших жителей. В них всё самое необходимое – от продуктов до генераторов для пунктов временного размещения.

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ЕС ускоренно работает над оборонным пактом с Великобританией при победе Трампа
08 ноября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/sinonimas

На фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах Евросоюз (ЕС) ведет ускоренную работу над оборонным пактом с Великобританией, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Отмечено, что новоизбранный будущий президент США вызвал у европейцев беспокойство по поводу наращивания помощи со стороны ЕС Киеву при возможном сокращении поддержки со стороны США.

«Соглашение о безопасности между Великобританией и Европейским союзом в настоящее время является главным приоритетом в их отношениях и в последние дни набирает обороты», — цитируют источник журналисты.

По данным источников, британский премьер Кир Стармер и лидеры ЕС воспользовались саммитом в Венгрии, который прошел накануне, для активизации диалога о способах укрепить отношения в сфере безопасности.

Чиновники Соединенного Королевства изучают, что будет включено в пакт, рассматривая общие закупки вооружений и проведение военных учений в большом количестве.

По словам одного дипломата Европы, ЕС израсходовал свои оружейные запасы в значительной мере, однако британцы располагают такими запасами.

Ранее сообщалось, почему число сторонников мира на Украине в ЕС растет.

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Установлены личности украинских пилотов F-16 в Харьковской области
08 ноября 2024, 18:03

Фото: iStock/razihusin

Правление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области выяснило личности украинских членов экипажей истребителей F-16, выполняющих боевые задачи над Харьковской областью и над приграничной с РФ зоной. Об этом сообщили в пресс-службе УВД, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что сотрудники УВД ВГА в ходе секретных контактов с высокопоставленным военным ВСУ, который раскрыл личные данные украинских пилотов, выполняющих боевые задачи на истребителях F-16 над Харьковской областью и приграничной с Россией зоной.

Ими оказались уроженец Харькова, командир авиационного звена авиационной эскадрильи 831-й бригады авиации ВС ВСУ подполковник Олег Климов 1992 года рождения и житель Харьковской области, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации ВС ВСУ капитан Максим Коляда 1997 года рождения.

Также удалось выяснить личность старшего техника, который обслуживает авиационное вооружение. Им оказался Андрей Белокаменский 1994 года рождения.

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#данные
#вооружение
#сотрудники
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На Украине ответили, возможно ли было предотвратить конфликт
Дмитрий Кулеба: конфликт с РФ невозможно было предотвратить, только отсрочить
08 ноября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Diy13

Украинский конфликт нельзя было предотвратить, была возможность лишь отсрочить его, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с «24 каналом».
«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше», — сказал Кулеба.

Он добавил, что в недостаточном усилении Киева перед противостоянием с Москвой виноваты западные партнеры.

По словам Кулебы, киевский режим требовал от них ввести превентивные ограничения в отношении России. Однако Украине отказали, поскольку опасались усиления напряженности.

Ранее американский дипломат Ричард Хаас оценил возможность завершения украинского конфликта за сутки.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#дмитрий кулеба
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Минобороны РФ опубликовало видео удара авиационными ракетами по ВСУ
08 ноября 2024, 17:51

Фото: istockphoto / Mikhail Kniazev

Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара Ми-28НМ по скоплению ВСУ в Курской области, информация размещена в Telegram-канале ведомства.
В ролике запечетлена работа Вертолета Ми-28НМ военно-воздушных силы Российской Федерации. Боевая машина заснята при выполнении боевой задачи.




Ранее Минобороны России сообщило о попытке прорыва границы со стороны Вооружённых сил Украины. По информации министерства, украинские военные пытались прорваться через государственную границу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области. В настоящее время под Курском окружены две тысячи военнослужащих ВС Украины в суджанском и курчатовском районах, где расположена одна дорога, простреливаемая со всех сторон. Нападение на Курскую область произошло в августе 2024 года.

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#минобороны
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