В США сделали неожиданное заявление про Крым

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Владимир Зеленский в любом случае откажется от Крымского полуострова, ему попросту придется это сделать, считает экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер. Свое мнение аналитик выразил в разговоре с Al Jazeera English.
«Зеленскому, вероятно, придется отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он в действительности и не был украинским, это случилось случайно», — прокомментировал эксперт.Он добавил, что одна из главных ошибок американских властей в том, что они недостаточно взаимодействуют с Россией. Штатам необходимо признать, что Москва никуда не уйдет.
«При нескольких администрациях разных партий они делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет. <…> Нужно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение конфликта на Украине», — заключил экс-постпред США при НАТО.Ранее стало известно, что ответили в Еврокомиссии на вопрос о дальнейшей поддержке Киева, если США откажутся помогать Украине.
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Никита Кротов