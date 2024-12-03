Глава немецкой общины в Крыму Юрий Гемпель (фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко)
Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель в интервью РИА Новости раскритиковал послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину, назвав его «позорным».
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц разместил в социальной сети обращение к президенту РФ Владимиру Путину. После переговоров с Владимиром Зеленским он подчеркнул, что поддержка Киева Берлином останется неизменной.
По его мнению, решение Германии вновь оказаться в противостоянии с Россией — серьезная историческая ошибка. Он считает, что за это в первую очередь несет ответственность Олаф Шольц, который, по его словам, заблудился в своих политических действиях и утратил связь с интересами собственного народа.
Гемпель также отметил, что своим посланием канцлер Германии фактически подтвердил, что ФРГ выступает марионеткой США, реализуя их геополитические цели.
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«Послание Шольца — позорно и не отвечает национальным интересам Германии, развитие которой возможно только в дружбе и взаимовыгодных партнерских отношениях с Россией», — сказал Гемпель.
По его мнению, решение Германии вновь оказаться в противостоянии с Россией — серьезная историческая ошибка. Он считает, что за это в первую очередь несет ответственность Олаф Шольц, который, по его словам, заблудился в своих политических действиях и утратил связь с интересами собственного народа.
Гемпель также отметил, что своим посланием канцлер Германии фактически подтвердил, что ФРГ выступает марионеткой США, реализуя их геополитические цели.
«Шольцу впору не послания записывать, а прислушаться, о чем говорит и какие сигналы посылает Западу президент России», — отметил глава крымской немецкой общины.
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Дайана Хусинова