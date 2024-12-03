Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Ирландский журналист Чей Боуз критично оценил послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путина о продолжении поддержки Германией Украины.
Канцлер ФРГ накануне опубликовал обращение к президенту России, в котором заявил, что Берлин продолжит оказывать помощь Украине.
Боуз также поинтересовался, когда будет обнародована правда о «Северных потоках», поврежденных союзниками Шольца, что разрушило промышленность Германии.
Россия неоднократно предупреждала Запад, что поставки оружия на Украину и подготовка военных специалистов только затягивают конфликт, ведут к человеческим жертвам и ставят мир перед угрозой третьей мировой войны.
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«Почему бы вам, Олаф, не поддержать немецкий народ? Вместо того, чтобы поддерживать коррумпированного диктатора и вора?» — написал репортёр в своей социальной сети Х.
Боуз также поинтересовался, когда будет обнародована правда о «Северных потоках», поврежденных союзниками Шольца, что разрушило промышленность Германии.
Россия неоднократно предупреждала Запад, что поставки оружия на Украину и подготовка военных специалистов только затягивают конфликт, ведут к человеческим жертвам и ставят мир перед угрозой третьей мировой войны.
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Александр Бойцов