Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Не стоит играть в «русскую рулетку» с безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по России западным дальнобойным оружием. Об этом в своей первой предвыборной речи заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
В своём выступлении на посвященной его кандидатуре конференции партии социал-демократов (СДПГ) в Берлине он напомнил слова депутата бундестага Фридриха Мерца, который намеревается предъявить ультиматум ядерной державе России. Тот открыто заявил, выступая в немецком парламенте, что если Путин не сделает то, чего хочет Германия, то немецкие ракеты полетят вглубь территории России.
Канцлер призвал к продолжения курса поддержки Украины, но так, чтобы Германия не была втянута в конфликт. Политик также напомнил о недавнем запуске Россией ракеты «Орешник», боевые и технические характеристики которой превосходят любое оружие, ранее применявшееся в ходе украинского конфликта.
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«Я могу только сказать – осторожно! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии», — заявил Шольц.
Канцлер призвал к продолжения курса поддержки Украины, но так, чтобы Германия не была втянута в конфликт. Политик также напомнил о недавнем запуске Россией ракеты «Орешник», боевые и технические характеристики которой превосходят любое оружие, ранее применявшееся в ходе украинского конфликта.
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Александр Бойцов