Шольц направил «послание» Путину из Киева

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Находясь с визитом в Киеве, канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России, подчеркнув, что Германия намерена поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.
Канцлер Германии заверил, что его страна останется верной своему курсу, оказывая всестороннюю помощь украинскому народу. Сообщение канцлера появилось на его официальной странице в соцсети Х.
В своём обращении к Владимиру Путину канцлер акцентировал, что западные союзники не собираются ослаблять свои усилия в поддержке Киева. Германия, по его словам, продолжит обеспечивать стабильность и поддержку Украины в этом сложном периоде.
Визит Шольца в столицу Украины стал ещё одним свидетельством решимости Германии сохранить курс на поддержку Украины в её противостоянии с Россией. Ранее Олаф Шольц заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским объявит об очередных поставках вооружения Киеву на сумму 650 миллионов евро.
Незадолго до этого в Германии заявили о критической ситуации для ВСУ.
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В своём обращении к Владимиру Путину канцлер акцентировал, что западные союзники не собираются ослаблять свои усилия в поддержке Киева. Германия, по его словам, продолжит обеспечивать стабильность и поддержку Украины в этом сложном периоде.
«Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — заявил Шольц.
Визит Шольца в столицу Украины стал ещё одним свидетельством решимости Германии сохранить курс на поддержку Украины в её противостоянии с Россией. Ранее Олаф Шольц заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским объявит об очередных поставках вооружения Киеву на сумму 650 миллионов евро.
Незадолго до этого в Германии заявили о критической ситуации для ВСУ.
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Мария Моисеева