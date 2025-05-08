Глава Кубы осудил Трампа за слова о роли США во Второй мировой войне

Дональд Трамп (фото: 45office.com)
Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил американского коллегу Дональда Трампа за слова о том, что США внесли больший вклад в победу над гитлеровской Германией, чем Советский Союз.
Глава государства в беседе с RT назвал заявления Трампа ксенофобными и агрессивными. Он подчеркнул, что Запад начал продвигать русофобию для искажения и обесценивания заслуг СССР. Фактически, это является фашизмом, подчеркнул Мигель Диас-Канель.
Кубинский политик также добавил, что эти же люди выступают за ужесточение блокады и включение Кубы в перечень государств-террористов, а также за расширение НАТО к границам с Россией. Мигель Диас-Канель вновь отметил, что действия Запада являются одной из форм фашизма.
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Кубинский политик также добавил, что эти же люди выступают за ужесточение блокады и включение Кубы в перечень государств-террористов, а также за расширение НАТО к границам с Россией. Мигель Диас-Канель вновь отметил, что действия Запада являются одной из форм фашизма.
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Анастасия Чинкова