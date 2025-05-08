В четверг Трамп объявит о заключении торговой сделки между Великобританией и США

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
ПРезидент США Дональд Трамп в четверг должен объявить о заключении торгового соглашения с Великобританией. Об этом сообщает New York Times.
«Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что США заключат торговое соглашение с Британией», — передает газета со ссылкой на источники.
Ранее американский лидер объявил о проведении большой пресс-конференцию по поводу заключения первой крупной торговой сделки США. О том, с кем именно Вашингтон подписал соглашение, не уточнялось.
«Радио 1» сообщало, что Дональд Трамп оценил подписание сделки по полезным ископаемым с Украиной. Президент заявил, что соглашение может принести США свыше 350 миллиардов долларов.
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Иван Мусатов