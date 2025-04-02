В Судже украинские солдаты подожгли дома при отступлении, в которых жили

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Во время отступления из Суджи украинские солдаты подожгли дома мирных жителей, в которых жили во время оккупации. Об этом пишет ТАСС.
«Они два дома спалили, в которых жили сами. ВСУ проверили их сначала, уже никого не было», — поделилась с агентством местная жительница Светлана.
Женщина рассказала, что бойцы ВСУ часто жили в домах местных жителей. При этом в подвалах военные организовывали пункты управления беспилотниками. К тому же украинские войска ставили военную технику рядом с жилыми домами, а с неба ее охраняли дроны.
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Иван Мусатов