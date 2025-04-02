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Хинштейн: в Курске из-за атаки дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом

Фото: iStock/lusia599

Фото: iStock/lusia599

В результате налета украинских беспилотников в Курске поврежден многоквартирный дом в центре города. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«В результате атаки вражеских беспилотников на Курск есть повреждения многоквартирного дома в центре города», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Обломки дрона и его двигатели упали на крышу многоэтажки по улице Чехова. Власти приняли решение эвакуировать 60 жильцов подъезда на время работы пиротехников. На месте происшествия работают экстренные службы и мэр Курска Игорь Куцак. Пострадавших в результате налета нет. Угроза атаки БПЛА на регион сохраняется.

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В телефоне иностранного наемника ВСУ найдены кадры боя с российскими БПЛА
02 апреля 2025, 01:17

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В телефоне иностранного наемника ВСУ солдаты ВС РФ нашли кадры боя с российскими беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости.
«На отбитых у противника позициях был обнаружен мобильный телефон... принадлежавший погибшему иностранному наемнику, воевавшему в ВСУ. В памяти телефона сохранилось видео — попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА», — рассказали агентству в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что российские солдаты смогли перехватить инициативу в Краснояружском районе Белгородской области. Сейчас ситуация там находится под полным контролем ВС РФ, хотя ВСУ проявляют высокую активность.

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В Курске прогремели взрывы из-за работы ПВО над городом
02 апреля 2025, 00:30

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Курске прогремели взрывы из-за работы ПВО над городом. Этим с «Радио 1» поделились местные жители.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области в 23:16, о чем свидетельствуют данные оперштаба. По словам местных жителей, раздалось минимум два взрыва в промежутке нескольких минут. Их услышали в районе 0:20 по местному времени. Предположительно, ПВО сбило украинские беспилотники. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

К тому же 1 апреля украинские дроны атаковали два многоэтажных дома в Таганроге. В городе введен режим ЧС из-за происшествия.

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Слюсарь: в Таганроге введен режим ЧС после атаки дронов ВСУ
01 апреля 2025, 23:53

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Таганроге введен режим ЧС после атаки украинских дронов на город. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«С 23:15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

Из многоэтажного дома на улице Чайкиной эвакуировано 85 жильцов. Ранее в него прилетел один из вражеских беспилотников. Когда здание будет обследовано саперами, тогда граждане смогут вернуться в свои жилища.

Напомним, что 1 апреля украинские дроны ударили по Таганрогу. Налет привел к повреждению двух многоквартирных домов.

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Слюсарь: при атаке украинских дронов на Таганрог пострадали два человека
01 апреля 2025, 23:45

Фото: iStock/Motortion

В результате атаки украинских беспилотников на Таганрог пострадали два человека. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Им оказывают помощь», — написал глава региона в своем telegram-канале.

В результате прилета дрона случилось возгорание в 9-этажном доме на улице Лизы Чайкиной. К тому же огонь образовался возле 7-этажного дома по улице Ленина. Упавший беспилотник найден по адресу пер. 1-й Новый. Жертв из-за нападения удалось избежать.

Ранее стало известно, что атака дронов ВСУ привела к повреждению двух многоквартирных домов.

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Стало известно, как могут отразиться санкции Трампа на экономике РФ
Экономист Чирков: возможности США ограничены в введении новых пошлин против РФ
01 апреля 2025, 23:13

Фото: istockphoto/ipopba

Фондовый рынок негативно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из РФ, если Москва не пойдет на соглашение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. Однако, по его словам, Штаты ограничены в способах давления на Россию, так как основные покупатели российской нефти — это дружественные страны, такие как Индия и Китай.
«США ограничены в возможностях давления, поскольку основные потребители не поддерживают санкционную политику. <…> Факты показывают, что санкционные механизмы США ограничены. Товарооборот с дружественными странами растет, а расчеты все чаще ведутся в национальных валютах, что снижает зависимость от западной финансовой системы», — пояснил экономист в беседе с «Известиями».
В свою очередь эксперт Финансового университета Игорь Юшков добавил, что, если Трамп сдержит свое слово, то пострадает не только Россия, но и весь мир, в том числе США и Европа. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик отметил, что слова американского лидера — не более чем эмоциональная реакция, так как Россия с апреля 2022 года не поставляет в Штаты свою нефть и, соответственно, пошлины накладывать не на что.
«А как ты будешь взимать пошлину, когда мы поставляем, например, в Китай или Индию (два крупнейших покупателя нашей нефти), или даже в Турцию (крупнейший покупатель нефтепродуктов). При ввозе товара из России в Китай заберешь у кого, у России или у Китая 25 процентов стоимости этой нефти? Как это возможно? Здесь очень сложно администрировать, скажем так, эти меры», — поделился эксперт.
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