Хинштейн: в Курске из-за атаки дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом

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В результате налета украинских беспилотников в Курске поврежден многоквартирный дом в центре города. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«В результате атаки вражеских беспилотников на Курск есть повреждения многоквартирного дома в центре города», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
Обломки дрона и его двигатели упали на крышу многоэтажки по улице Чехова. Власти приняли решение эвакуировать 60 жильцов подъезда на время работы пиротехников. На месте происшествия работают экстренные службы и мэр Курска Игорь Куцак. Пострадавших в результате налета нет. Угроза атаки БПЛА на регион сохраняется.
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Иван Мусатов