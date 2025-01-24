Мэр Куцак: несколько улиц Курска остались без света после атаки дронов ВСУ

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Несколько улиц Курска оказались обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом рассказал мэр города Игорь Куцак в своем telegram-канале.
«В результате падения обломков украинского БПЛА на одной из улиц повреждены электропровода», — написал Куцак.
Обесточенным оказался район улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков, Каштановых переулков. После завершения работ экстренных служб бригады приступят к ремонту электропровода. Утром комиссия даст оценку повреждений.
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Иван Мусатов