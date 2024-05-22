Литва решила расторгнуть договоры с РФ

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В Литве заявили о желании расторгнуть четыре договора с Россией.
Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Литва». По данным издания, власти Эстонии примут решение о денонсации четырех договоров с Россией сегодня, вопрос расторжения остальных пока еще обсуждается.
В первую очередь Эстония хочет расторгнуть договоренности с Москвой и Минском о поощрении и защите инвестиций и о торгово-экономических отношениях.
Конкретно с Россией — о правовой помощи и о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и об избежании двойного обложения капитала и налоговых нарушениях.
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В первую очередь Эстония хочет расторгнуть договоренности с Москвой и Минском о поощрении и защите инвестиций и о торгово-экономических отношениях.
Конкретно с Россией — о правовой помощи и о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и об избежании двойного обложения капитала и налоговых нарушениях.
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Алёна Самарева