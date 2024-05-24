Литва решила «обороняться» от России с помощью дронов

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Власти Литвы вместе с другими государствами, граничащими с Россией, планируют построить «стену из беспилотников» для защиты своих границ, объявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, передает Sputnik Литва.
После встречи в Риге с коллегами из Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии и Польши она заявила, что Россия и Белоруссия якобы постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» в странах региона.
Ранее стало известно, что правительство Литвы расторгло ряд соглашений с Россией и Белоруссией, в том числе касающихся защиты инвестиций, а также торгово-экономических отношений.
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«Прежде всего мы должны подумать об эвакуации населения в региональном масштабе, а также о защите внешней границы ЕС с помощью дронов», – призвала к решениям глава ведомства.
Ранее стало известно, что правительство Литвы расторгло ряд соглашений с Россией и Белоруссией, в том числе касающихся защиты инвестиций, а также торгово-экономических отношений.
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Александр Климов