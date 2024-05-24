Литва решила «обороняться» от России с помощью дронов

Минувшим вечером в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» появилось видео, на котором изображен человек, напоминающий покойного главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ролик вызвал резонанс в обществе и возобновил волну слухов о том, что предприниматель может быть жив. О том, что известно о видеозаписи, когда и где она была сделана, и почему аресты чиновников Минобороны РФ связывают с бизнесменом Пригожиным расскажет редакция «Радио 1».