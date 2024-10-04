ВСУ: В Энергодаре подорвали автомобиль начальника ЗАЭС

Фото: istockphoto/trikolor
В городе-спутнике Энергодаре подорвали автомобиль, предположительно, начальника охраны Запорожской АЭС. О совершенном теракте 4 октября сообщила в Telegram-канале разведка минобороны Украины.
По предварительной информации, машина принадлежала Андрею Короткому. На опубликованных ВСУ кадрах автомобиль взрывается на ходу — номерные знаки и марка не читаются.
Среди мотивов теракта украинская разведка называет сотрудничество начальника охраны ЗАЭС с российскими властями. Якобы владелец авто передавал России списки работников атомной станции. Также мужчину обвинили в поддержке ВС РФ и работу в городском совете депутатов Энергодара.
Кому на самом деле принадлежал автомобиль на кадрах, и кто был за рулем в момент взрыва, официально пока не сообщается.
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Среди мотивов теракта украинская разведка называет сотрудничество начальника охраны ЗАЭС с российскими властями. Якобы владелец авто передавал России списки работников атомной станции. Также мужчину обвинили в поддержке ВС РФ и работу в городском совете депутатов Энергодара.
Кому на самом деле принадлежал автомобиль на кадрах, и кто был за рулем в момент взрыва, официально пока не сообщается.
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Лия Мурадьян