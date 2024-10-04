Рядом с ЗАЭС сбили украинский БПЛА

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Росгвардия предотвратила попытку теракта, сбив украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.
«Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте — Запорожской АЭС», — указано в сообщении.
Информируется, что это удалось сделать с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. Отмечается, что БПЛА был сбит на подлете к территории ЗАЭС. При столкновении с землёй беспилотник разбился на несколько фрагментов, однако не взорвался.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в селе Черемошное Белгородской области дрон-камикадзе попытался атаковать автомобиль, который был припаркован. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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