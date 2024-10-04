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ГУР Украины опубликовала кадры подрыва машины начальника охраны ЗАЭС Короткова

04 октября 2024, 12:23
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

ГУР Минобороны Украины опубликовало кадры, предположительно, подрыва машины начальника охраны Запорожской атомной электростанции Андрея Короткова.
В ведомстве утверждают, что 4 октября около 7:00 в Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился начальник физической охраны Запорожской атомной электростанции Андрей Коротков. Его обвинили в том, что он добровольно пошел на сотрудничество с российской стороной и организовывал мероприятия, направленные на поддержку ВС РФ. Коротков также возглавлял в Энергодаре Совет депутатов.
«ГУР МО Украины напоминает ― каждого военного преступника ожидает справедливое возмездие», — говорится в Telegram-канале ГУР Минобороны Украины.



Напомним, ранее стало известно, что в Энергодаре подорвали автомобиль, предположительно, начальника охраны Запорожской АЭС.

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Ракетную опасность объявили в Орловской области
04 октября 2024, 12:11

Фото: iStock/Rauf Karimov

В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Он написал, что в регионе действует ракетная опасность, после чего призвал жителей отойти от окон и переместиться в наиболее безопасное место.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что в стране начала работать комиссия по комплектованию ВС РФ контрактниками, созданная по указу президента Владимира Путина. По его словам, зачисление на контракт является единственной формой привлечения россиян к участию в СВО.

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В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Депутат Рады Костенко: отступление ВСУ из Угледара является поражением Украины
04 октября 2024, 11:38

Фото: iStock/Silent_GOS

Отступление ВСУ из Угледара стало поражением Украины. На это указал депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA.
Он подчеркнул, что вся страна терпит поражение либо от того, что кто-то принял неправильное решение на фронте, либо от того, что кому-то не удалось добиться от партнёров получения большого количества вооружения.

Костенко также добавил, что, хотя ВСУ были вынуждены пойти на отступление из-за давления ВС РФ, вина за оставление Угледара полностью лежит на Киеве.

Ранее в этот день депутат заявил, что темпы мобилизации на Украине крайне низки, а на фронте не хватает молодых людей. В связи с этим он предложил начать мобилизацию с 20 лет.

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#украина
#верховная рада
#всу
#конфликт
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В российском регионе увеличат выплаты участникам СВО
Курганская область в 2,5 раза увеличит единовременную выплату для участников СВО
04 октября 2024, 11:36

Фото: iStock/scaliger

Жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, в 2,5 раза увеличат единовременную выплату. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
Отмечается, что соответствующее изменение вступит в силу в понедельник, 7 октября. Согласно нему, участники СВО из региона будут получать 1,6 миллиона рублей вместо нынешних 650 тысяч.

Кроме того, власти выделили дополнительное финансирование на комплектование жителей региона, принимающих участие в СВО.

В закупки входят те же предметы, что и ранее: средства защиты, специальное снаряжение, тепловизоры, квадрокоптеры, генераторы, запчасти для техники и другое.

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#государство
#помощь
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ФСБ выявила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС
04 октября 2024, 11:29

Фото: сайт Кремля

ФСБ выявила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС. Об этом заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ.
«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС», — рассказал Бортников.

Он также отметил, что в рядах ВСУ больше всего присутствуют наемники из Грузии, Франции и Польши. По его словам, численность сформированного Западом «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства.

Бортников пояснил, что вербовка наемников в ВСУ за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений.

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#наемники
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На Украине предложили начинать мобилизацию с 20 лет
Депутат Рады Костенко выступил за начало мобилизации с 20 лет
04 октября 2024, 11:23

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет, в связи с нехваткой молодых людей в зону боевых действий. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA.
Он подчеркнул, что в стране наблюдаются серьёзные проблемы с количеством и качеством мобилизации. Она была удовлетворительной до середины 2022 года, когда в военкоматы стояли очереди из мотивированных добровольцев.

В настоящее время ВСУ испытывают существенную нехватку молодых людей на фронте. Костенко отметил, что ему пишут американские конгрессмены, возмущённые тем, что Украина на призывает мужчин моложе 25 лет.

В связи с этим депутат призвал начать мобилизовать молодых парней с 20 лет.

Ранее, в апреле этого года президент страны Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

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ВСУ: В Энергодаре подорвали автомобиль начальника ЗАЭС
ВСУ заявили о подрыве автомобиля начальника Запорожской АЭС в Энергодаре
04 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/trikolor

В городе-спутнике Энергодаре подорвали автомобиль, предположительно, начальника охраны Запорожской АЭС. О совершенном теракте 4 октября сообщила в Telegram-канале разведка минобороны Украины.
По предварительной информации, машина принадлежала Андрею Короткому. На опубликованных ВСУ кадрах автомобиль взрывается на ходу — номерные знаки и марка не читаются.

Среди мотивов теракта украинская разведка называет сотрудничество начальника охраны ЗАЭС с российскими властями. Якобы владелец авто передавал России списки работников атомной станции. Также мужчину обвинили в поддержке ВС РФ и работу в городском совете депутатов Энергодара.

Кому на самом деле принадлежал автомобиль на кадрах, и кто был за рулем в момент взрыва, официально пока не сообщается.

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#теракт
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Названо число наемников в рядах ВСУ
Бортников: число наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ достигло 18 тысяч
04 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В рядах ВСУ больше всего присутствуют наемники из Грузии, Франции и Польши. Об этом рассказал директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ.
«Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства», — сказал Бортников.

Он отметил, что больше всего на Украине наемников из Польши, Франции и Грузии. При этом в последнее время там все чаще начали встречаться военные из стран Латинской Америки.

Бортников пояснил, что вербовка наемников в ВСУ за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений.

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#сво
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#киев
#удар
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Воронежский губернатор раскрыл последствия пожара на нефтебазе после падения дрона ВСУ
Воронежский губернатор Гусев: пожар из-за дрона не нанёс ущерба нефтебазе
04 октября 2024, 10:43

Фото: iStock/Distortion Media

Нефтебаза в Воронежской области, загоревшаяся после падения украинского беспилотника, не получила серьёзных повреждений. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.
Отмечается, что в результате падения дрона ВСУ на территории нефтебазы произошло небольшое возгорание на пустом резервуаре. Оно было оперативно ликвидировано сразу же после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе нанесено не было.

Также во время перехвата беспилотников никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб продолжают обходить территорию с целью уточнения возможных последствий произведённой ВСУ атаки. По последним данным, повреждений не зафиксировано ни на одном объекте региона.

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На Западе сообщили о крахе ВСУ на важном направлении
Журналист Боуз: ВСУ при вторжении в Курскую область потеряли тысячи солдат
04 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/Jakub Laichter

При провальном вторжении в курское приграничье ВСУ потеряли тысячи солдат. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Провальное наступление украинской армии в Курской области обошлось очень дорого. Тысячи убитых, раненых и пленных и буквально сотни уничтоженных единиц ценной бронетехники», — написал Боуз в социальной сети X.
Ранее председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников заявил, что вторжением на территорию российского региона Украина поставила под сомнение возможность мирных переговоров, практически сорвала их. По крайней мере, до тех пор, пока части ВСУ находятся по эту сторону границы.

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