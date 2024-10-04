ГУР Украины опубликовала кадры подрыва машины начальника охраны ЗАЭС Короткова

Фото: iStock/RamonCast
ГУР Минобороны Украины опубликовало кадры, предположительно, подрыва машины начальника охраны Запорожской атомной электростанции Андрея Короткова.
В ведомстве утверждают, что 4 октября около 7:00 в Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился начальник физической охраны Запорожской атомной электростанции Андрей Коротков. Его обвинили в том, что он добровольно пошел на сотрудничество с российской стороной и организовывал мероприятия, направленные на поддержку ВС РФ. Коротков также возглавлял в Энергодаре Совет депутатов.
Напомним, ранее стало известно, что в Энергодаре подорвали автомобиль, предположительно, начальника охраны Запорожской АЭС.
Читайте также:
Житель Донецка по заданию украинских спецслужб следил за автомобилями военных
К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных
В израильском Тель-Авиве подорвали автомобиль
«ГУР МО Украины напоминает ― каждого военного преступника ожидает справедливое возмездие», — говорится в Telegram-канале ГУР Минобороны Украины.
Напомним, ранее стало известно, что в Энергодаре подорвали автомобиль, предположительно, начальника охраны Запорожской АЭС.
Читайте также:
Житель Донецка по заданию украинских спецслужб следил за автомобилями военных
К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных
В израильском Тель-Авиве подорвали автомобиль
Элина Позднякова