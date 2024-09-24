Гросси: МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности организации направить своих специалистов на Курскую атомную электростанцию в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Гросси выразил надежду, что подобные инциденты больше не произойдут, и подчеркнул, что МАГАТЭ остается «начеку» для обеспечения безопасности атомных объектов.
В августе он также сообщал о следах атак дронов, которые были замечены во время его визита на станцию, что дополнительно подчеркивает важность мониторинга ситуации. Гросси поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение посетить Курскую АЭС.
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«Если что-то случится, мы направим туда людей для оценки ситуации», — отметил Гросси. Он также добавил, что во время своего недавнего визита на Курскую АЭС он наблюдал «следы теплового воздействия» на станции, что вызывает опасения по поводу безопасности.
Гросси выразил надежду, что подобные инциденты больше не произойдут, и подчеркнул, что МАГАТЭ остается «начеку» для обеспечения безопасности атомных объектов.
В августе он также сообщал о следах атак дронов, которые были замечены во время его визита на станцию, что дополнительно подчеркивает важность мониторинга ситуации. Гросси поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение посетить Курскую АЭС.
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Елена Перлова