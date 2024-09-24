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Гросси: МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС

24 сентября 2024, 02:12
Фото: istock/chuyu

Фото: istock/chuyu

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности организации направить своих специалистов на Курскую атомную электростанцию в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Если что-то случится, мы направим туда людей для оценки ситуации», — отметил Гросси. Он также добавил, что во время своего недавнего визита на Курскую АЭС он наблюдал «следы теплового воздействия» на станции, что вызывает опасения по поводу безопасности.


Гросси выразил надежду, что подобные инциденты больше не произойдут, и подчеркнул, что МАГАТЭ остается «начеку» для обеспечения безопасности атомных объектов.

В августе он также сообщал о следах атак дронов, которые были замечены во время его визита на станцию, что дополнительно подчеркивает важность мониторинга ситуации. Гросси поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение посетить Курскую АЭС.

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#аэс
#всу
#магатэ
Алаудинов заявил о выведении бойцов из окружения в Курской области
24 сентября 2024, 02:53

Фото: istock/Anna_Anikina

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы, находившиеся под окружением украинских сил более месяца, успешно эвакуированы. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в его telegram-канале.
«Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца. Это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать», — подчеркнул Алаудинов.
После эвакуации бойцы были направлены в госпитали, и большая часть из них уже перевезена в медицинские учреждения Москвы и других регионов. Операция по выводу бойцов из окружения подчеркивает важность удержания стратегических позиций и заботу о здоровье военнослужащих.

В то же время в Курской области фиксируется рост дезертирства среди украинских солдат. По данным RT, с января 2024 года зарегистрировано более 38 тысяч случаев оставления частей, что привело к возбуждению более 80 тысяч уголовных дел на Украине в связи с этой ситуацией.

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#операция
#солдат
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Потери ВСУ в Курской области: генерал Алаудинов назвал цифры
Алаудинов: два пункта управления БПЛА уничтожены под Курском
24 сентября 2024, 02:07

Фото: istock/Irina Piskova

В Курской области продолжаются бои с ВСУ, в ходе которых спецназ «Ахмат» успешно уничтожил важные объекты противника.
Как сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, российские подразделения ликвидировали два пункта управления беспилотниками, один автомобиль, один миномет и пикап с десантом.

В опубликованном видео в telegram-канале Алаудинов отметил, что бойцы, которые находились в окружении более месяца, успешно выведены и сейчас находятся в госпитале. Он добавил, что украинские силы потеряли возможность прорваться к Курской атомной электростанции.

Генерал-майор также сообщил о прогрессе российских войск на калиневском направлении и укреплении линий обороны, что не позволяет противнику продвигаться в регионе.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли стадион возле школы в Каменке-Днепровской Запорожской области. В этот момент в здании учебного заведения находились 148 человек, из них 106 детей.

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#минобороны рф
#апти алаудинов
#курская область
#всу
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Военкор Коц рассказал об итогах проверки по гибели операторов «Эрнеста» и «Гудвина»
Коц: Командиров привлекли к ответственности за гибель «Эрнеста» и «Гудвина»
23 сентября 2024, 22:42

Фото: iStock/razihusin

Военное командование привлекли к ответственности за гибель операторов БПЛА с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщил 23 сентября военкор Александр Коц своем Telegram-канале.
«Минобороны России совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ России завершено разбирательство по обстоятельствам гибели военнослужащих 87 отдельного мотострелкового полка Дмитрия Лысаковского и Сергея Грицая», — написал военкор.

По его словам, нескольких должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В частности наказали командующего 51-й армией, а также командиров мотострелковой бригады и 87 стрелкового полка.

О гибели на передовой «Гудвина» и «Эрнеста» стало известно 13 сентября. После в инциденте поручил разобраться Министр обороны Андрей Белоусов.
Сообщалось, что операторов дронов «отправили в один конец» из-за конфликта с командованием. Позже неофициальные источники сообщали о задержании командира 87 полка, однако информация оказалась недостоверной.

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#спецоперация
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Подпольщики сообщили о судне, где может быть вооружение для истребителей F-16
23 сентября 2024, 21:36

Фото: istockphoto/3DSculptor

Грузовое судно, где, предположительно, может быть вооружение для американских истребителей F-16, идет в Южное, что под Одессой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Корабль заметили в порту Одессы, так он не стал там разгружаться, пошёл в порт Южное. По данным сопротивления, ВСУ ждут пополнение вооружения, сообщают, что боеприпасы для F-16», — пояснил Лебедев журналистам.
Кроме того, координатор сопротивления предоставил снимок, где можно увидеть судно, о котором идет речь. Лебедев резюмировал, что фотографию сделали возле Одесского порта.

Ранее в Минобороны продемонстрировали кадры боя ВДВ РФ с ВСУ под Курском.

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#украина
#одесса
#судно
#новости
#истребитель f-16
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Минобороны показало кадры боя ВДВ РФ с ВСУ в Курской области
23 сентября 2024, 21:18

Фото: istockphoto/3DSculptor

Кадры боя российских десантников с боевиками ВСУ в Курской области продемонстрировало Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что бойцы ВДВ не дали укронацистам вклиниться вглубь территорий РФ. Противник лишился двух танков и четырех броневиков.
«Подразделения Воздушно-десантных войск, входящие в состав группировки войск «Север», ведут активную боевую работу по вытеснению украинских боевиков, вторгшихся в приграничный район Курской области и ликвидации их дальнейших попыток прорыва», — пояснили в оборонном ведомстве.
Украина напала на приграничье в Курской области ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от Росгвардейцев, ВС РФ и пограничников. В регионе до сих пор идут бои.

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ВСУ обстреляли школу в Запорожской области, в которой находились 106 детей
23 сентября 2024, 19:12

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли стадион возле школы в Каменке-Днепровской Запорожской области. В этот момент в здании учебного заведения находились 148 человек, из них 106 детей.
Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. В своём телеграм-канале губернатор отметил, что за неделю это уже второй случай, когда киевский режим наносит удары вблизи учебных заведений. По его словам, все учащиеся организованно покинули школу. Непосредственно в здание попаданий не было, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.

На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб. Территория школы и стадиона оцеплены, сапёры обследуют её на предмет неразорвавшихся боеприпасов. Балицкий подчеркнул, что для ВСУ не существует никаких ограничений и принципов. Он поручил профильному комитету Запорожской области проработать дополнительные меры для максимального обеспечения безопасности учебных заведений.

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В Алёшках под Херсоном от рук ВСУ погибла жена главврача городской больницы
23 сентября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В городе Алёшки Херсонской области боевики ВСУ совершили террористический акт против семьи главного врача Центральной районной больницы Владимира Харлана. Погибла супруга медика.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. Он рассказал, что сам врач выжил только чудом, а вот супруга его, к сожалению, погибла. Алексеенко подчеркнул, что украинские террористы выслеживали доктора долго и целенаправленно, и атаковать хотели именно его.

Глава областного правительства напомнил, что доктор Харлан сам ведёт приём больных, организует помощь раненным при обстрелах жителям Алёшек, постоянно выезжает во все населённые пункты, где нуждаются в его помощи, пренебрегая любой опасностью. И за это пользуется огромной любовью и уважением людей. И ненавистью врагов.

Алексеенко выразил соболезнования доктору Харлану, пожелал ему мужества, чтобы перенести утрату, и выразил слова поддержки от себя и от имени тысяч людей, которых он лечил.

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Стало известно, почему ВСУ несут огромные потери на фронте
Боевик ВСУ Друзенко: солдаты Украины не понимают, за что воюют
23 сентября 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Боевики ВСУ уже не понимают, за что воюют, а власти и не стараются им что-либо объяснять. Об этом в беседе с бывшим депутатом украинского парламента Бориславом Березой рассказал командир украинских военных Геннадий Друзенко.
«Власть за два с половиной года даже не попыталась коммуницировать с обществом, а за что мы воюем», — пояснил собеседник.
Друзенко уверен, что Украина не выйдет на границы 1991 года, но заметил, что ВСУ непонятно для чего отправляют на убой сотни тысяч человек.

«Неужели мы, наши братья и сестры отдают жизни и здоровье <…> за то, чтобы Украину грабили украинцы?» — спросил офицер ВСУ.

Ранее сообщалось, как западные снаряды навредили боевикам ВСУ.

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Переданные Украине снаряды Запада навредили ВСУ
Handelsblatt: переданные Украине снаряды Запада навредили ВСУ
23 сентября 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Переданные Киеву западные боеприпасы, чьи детонаторы разрабатывались еще во времена Второй мировой, нанесли урон боевикам ВСУ, передает Handelsblatt, ссылаясь на доклад украинских военных. В частности, снаряды преждевременно взрывались.
«Во время боевого применения артиллерии произошли многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от сопла, в результате чего был ранен личный состав, а артиллерийские системы повреждены», — говорится в материале.
Согласно документации, всему виной детонаторы M515 и M51A5. По информации украинского командования, на каждые десять тысяч выпущенных боеприпасов пять из них сдетонировали раньше срока.

Западные союзники Киева поставляют украинским боевикам технику, реализуя свою стратегию «до последнего украинца».

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