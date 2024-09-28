МАГАТЭ отчиталась об атаках БПЛА и взрывах вблизи ЗАЭС в течение недели

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила о налетах беспилотников и взрывах в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) за последнюю неделю.
«На ЗАЭС группа МАГАТЭ слышала взрывы в течение всей недели, в том числе несколько взрывов вблизи площадки, хотя никаких повреждений станции не сообщалось», – отмечается в отчете.
Эксперты МАГАТЭ обратили внимание на нестабильную ситуацию вокруг станции. В прошлую субботу команда ЗАЭС сообщила миссии, что подстанция в 300 метрах от станции подверглась атаке беспилотника. Эксперты осмотрели территорию.
По сообщениям, 21 сентября представителю МАГАТЭ показали поврежденный БПЛА трансформатор на подстанции «Заря» в Энергодаре. Директор подстанции Юрий Черничук заявил, что в результате удара беспилотника был поврежден трансформатор, из которого вытекло масло, но пожара не произошло.
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Александр Климов