Глава МАГАТЭ высказался о сотрудничестве с Россией

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете «Известия» оценил уровень сотрудничества с Россией по конфликту на Украине и эксплуатации атомных электростанций.
Он отметил, что Россия является крупным производителем атомной энергии, а «Росатом» – поставщиком номер один в мире.
Несмотря на эти трудности, Россия участвует в установлении ядерного порядка. Это сотрудничество крепкое и будет продолжаться, подчеркнул Гросси.
Ранее Гросси заявил, что на Запорожской АЭС был нарушен и поставлен под угрозу каждый из столпов ядерной безопасности организации. По его словам, сказываются частые атаки на станцию и регулярные отключения электроэнергии.
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«Как мы уже говорили, «Росатом» присутствует даже в тех странах, которые вводят антироссийские санкции и которые явно занимают другую сторону конфликта», – цитируют собеседника «Известия».
Несмотря на эти трудности, Россия участвует в установлении ядерного порядка. Это сотрудничество крепкое и будет продолжаться, подчеркнул Гросси.
«Что касается ситуации на Украине, то это очень деликатный вопрос. Я могу сказать, что мы подходим к нему со взаимным уважением и профессионализмом. И это очень важно», – добавил он.
Ранее Гросси заявил, что на Запорожской АЭС был нарушен и поставлен под угрозу каждый из столпов ядерной безопасности организации. По его словам, сказываются частые атаки на станцию и регулярные отключения электроэнергии.
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Александр Климов