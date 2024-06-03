В МАГАТЭ назвали ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной

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Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна, там нарушены семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ.
Такое заявление сделал гендиректор Агентства Рафаэль Гросси на Совете управляющих МАГАТЭ в Вене, которое будет проходить по 7 июня.
В 2023 году Гросси предложил ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Они заключаются в недопуске на атак на станцию, запрете размещения там тяжелых вооружений и военных, которые могут быть использованы для нападений, обеспечении защиты всех структур и систем, запрете действий, подрывающих данные принципы.
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Алёна Самарева