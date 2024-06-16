Раскрыта позиция «саммита мира» по Запорожской АЭС

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В проект итоговой декларации мирного саммита в швейцарском Бюргенштоке включен пункт о передаче Киеву контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), передает агентство Reuters.
По данным агентства, делегация готовится подписать документ, в котором говорится, что атомные электростанции Украины «должны работать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и под его наблюдением».
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС был нарушен и поставлен под угрозу каждый из столпов ядерной безопасности МАГАТЭ. По его словам, частые атаки на станцию и регулярные отключения электроэнергии дали свои результаты.
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Александр Климов