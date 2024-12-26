Глава МЧС Куренков: будущий пляжный сезон на Кубани не под вопросом

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Проблему загрязнения мазутом побережья Черного моря в Краснодарском крае могут решить уже в ближайшее время, поэтому будущий пляжный сезон не под вопросом. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.
«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — заявил Куренков.
По его словам, на пляжной территории ведутся все необходимые работы, и они будут продолжаться. Он отметил, что необходимые действия будут проводиться и со стороны моря, чтобы избежать большого числа выбросов на территории пляжей.
По данным МЧС, грунт, загрязненный мазутом, собирают на пяти основных участках, протяженностью 54 км. Всего уже удалось собрать и вывезти более 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.
Напомним, утечка мазута произошла в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.
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Элина Позднякова