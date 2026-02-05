05 февраля 2026, 05:16

Axios: лидеры арабских стран убедили Трампа не отменять переговоры с Ираном

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Главы не менее девяти государств Ближнего Востока вмешались в ситуацию между США и Ираном, чтобы не допустить отмену их переговоров в Омане. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.