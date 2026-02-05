Лидеры арабских стран убедили Трампа не отменять переговоры с Ираном

Достижения.рф

Главы не менее девяти государств Ближнего Востока вмешались в ситуацию между США и Ираном, чтобы не допустить отмену их переговоров в Омане. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.



Согласно публикации, представители арабских стран вышли на связь с Белым домом на самом высоком уровне. Они настойчиво призвали Вашингтон не отказываться от запланированной встречи.

Инициатива лидеров региона последовала сразу после появления информации о возможном отказе США от участия в переговорах, которые были намечены на 6 февраля.

Ранее поступали сообщения, что встреча между американскими и иранскими представителями не состоится. Однако позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи официально подтвердил дату переговоров.

