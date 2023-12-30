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Глава МИД Аргентины назвала отказ от вступления в БРИКС отчасти идеологическим

30 декабря 2023, 08:50
Фото: istockphoto/HStocks

Фото: istockphoto/HStocks

Отказ Аргентины присоединиться к БРИКС был вызван как практическими, так и идеологическими соображениями. Об этом заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино.
В эфире телеканала La Nación+ она отметила, что целью БРИКС является торгово-экономическое сотрудничество со странами, с которой Аргентина и так взаимодействует. Глава МИД также отметила важность вопроса использования времени.

«Если участвовать во всех международных организациях, то когда работать?», — задалась вопросом Мондино.


Она также напомнила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с государствами либеральной демократии, среди которых она назвала США, Канаду, страны Евросоюза, Израиль, Австралию и Новую Зеландию. При этом глава аргентинского МИД не исключила возможности торгово-экономического сотрудничества и с другими странами.

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МИД РФ: Москва учтёт наличие спроса при решении вопроса о транзите газа через Украину
МИД: Россия учтет спрос на газ при решении вопроса о его транзите через Украину
30 декабря 2023, 09:09

Фото: istockphoto/MikeMareen

Москва учтёт наличие спроса на российский газ у потребителей при решении вопроса о продолжении его транзита через Украину после 2024 года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что при проработке вопроса поставок российского природного газа за границу будут рассматриваться такие факторы, как наличие спроса среди потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно эта логика будет использоваться при решении вопроса о транзите газа через Украину.

Дипломат также напомнил, что Киев ранее заявлял о незаинтересованности в продлении контракта. Он подчеркнул, что российская сторона вне зависимости от политической ситуации стремится добросовестно выполнять все обязательства перед партнёрами и контрагентами, в том числе и в рамках действующего контракта.

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#контракт
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Генерал Фрейдинг: Россия способна использовать для войны детали холодильников
30 декабря 2023, 08:19

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

Страны Запада недооценили возможности российского военно-промышленного комплекса и способность союзников поставлять в Россию всё необходимое. Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.
В разговоре с изданием Suddeutsche Zeitung немецкий военачальник выразил удивление гибкостью российской экономики и тем, как она быстро сумела перестроиться на военные рельсы.

«Если Китай, Северная Корея или страны Глобального Юга будут поставлять в Россию только лампочки для холодильников, будьте уверены — русские и их смогут использовать в военных целях», — сказал генерал бундесвера.

По его мнению, Запад не отдавал себе отчёт в том, что Россия сумеет нарастить военно-промышленный комплекс, расширить его мощности и увеличить производство в условиях драконовских санкций. Западные политики не верили в способность России выстоять, поэтому её возможности стали неприятным сюрпризом для Евросоюза и НАТО, заключил генерал.

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МИД: США рассматривают Кавказ как плацдарм для «второго фронта» против России
30 декабря 2023, 08:03

Фото: istockphoto/alexis84

Вашингтон рассматривает Кавказ в качестве плацдарма для открытия «второго фронта» против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что представители администрации Белого дома даже не особенно скрывают наличие подобных планов. По мнению дипломата, такие намерения Соединённых Штатов вступают в коренные противоречия с подлинными интересами народов, населяющих регион. Ведь у них исторически складывались с Россией дружеские и добрососедские отношения.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что Армения с подсказки и при содействии Запада намеревается коренным образом переориентировать внешнюю политику. Действия Евросоюза и НАТО подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа, подчеркнула дипломат.

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Байден предупредил об угрозах для НАТО из-за Украины
Президент США Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины
30 декабря 2023, 06:18

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу угроз, с которыми может столкнуться НАТО в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Он также призвал своих соотечественников гордиться помощью, оказанной Киеву, передает РИА Новости.
Байден высказался о действиях России в украинском конфликте и назвал воздушные атаки российских военных самыми масштабными с начала специальной операции. По его словам, поставленные американские системы противовоздушной обороны (ПВО), переданные Киеву, смогли перехватить российские дроны и гиперзвуковые ракеты.

«Однако до тех пор, пока Конгресс не предпримет действия после нового года, мы не сможем продолжать поставлять оружие и важные системы ПВО, необходимые для Украины. Конгресс должен немедленно реагировать», — подчеркнул он.
Глава США также отметил, что ставки выходят за рамки Украины. Это оказывает влияние на деятельность НАТО, безопасность Европы и перспективы трансатлантических отношений. С точки зрения Байдена, действия России представляют угрозу для некоторых союзников НАТО, что увеличивает риски вовлечения США в данный конфликт.

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Задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды
Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве Романа Легойды
30 декабря 2023, 04:56

Фото: iStock/vladans

Полиция в Подмосковье задержала подозреваемого в убийстве Романа Легойды, отца председателя Синодального отдела Московского патриархата Владимира Легойды, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.
«Подмосковные полицейские быстро задержали подозреваемого в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. Он в ближайшее время будет передан следствию», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила о смерти пожилого мужчины в Ленинском городском округе Подмосковья. Позже стало известно, что это отец председателя Синодального отдела Московского патриархата Владимира Легойды.

Следствие уточнило, что тело 90-летнего мужчины было обнаружено на обочине с множеством колото-резанных ран. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству Московского областного управления СК представить оперативный отчет о начальных следственных действиях и обстоятельствах произошедшего.

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Посол России оценил реакцию США на ракетные удары по Украине
Посол РФ Антонов: реакция США на удары по Украине говорит об успешности СВО
30 декабря 2023, 04:21

Фото: МИД РФ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о реакции США на удары российских Воздушно-космических сил (ВКС) по Украине. В Telegram-канале дипмиссии он утверждает, что это свидетельствует об успехе специальной военной операции (СВО).
Дипломат подчеркнул, что стратегия Запада остается неизменной, они по-прежнему стремятся одержать победу над Россией на поле боя, применяя экономические санкции и пытаясь создать раздор в обществе. Однако попытки эти не дали результатов: за последний год страна укрепила свою единство, усилила готовность вооруженных сил, что явственно проявилось в атаке 29 декабря.

Антонов подчеркнул, что если бы США на самом деле заботились об украинском народе, они нашли бы способ разрешить конфликт и прекратить гибридную войну. Однако, агрессивные заявления и призывы к еще более жесткому военному противостоянию, по его мнению, приведут к серьезным последствиям не только для региональной, но и для глобальной безопасности.

Посол выразил убеждение, что историческая ответственность за конфликт на Украине лежит на США. Кроме того, он предупредил, что любые попытки посягательства на безопасность России будут встречены решительным ответом.

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Военных врачей в зоне СВО представили к госнаградам
Врачам группировки войск «Запад» вручили в зоне СВО государственные награды
30 декабря 2023, 03:53

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Военным медикам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», выделившимся во время проведения специальной военной операции на купянском направлении, вручили государственные награды прямо на месте действия, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«За проявленное мужество, отвагу и героизм во время специальной военной операции, военным врачам и медицинскому персоналу 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" были вручены высшие награды», — прокомментировали в военном ведомстве.
Согласно информации Минобороны РФ, награды, включая медали «За спасение погибавших» военнослужащим, были вручены в одном из военных госпиталей на купянском фронте. Заместитель командующего 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», генерал-лейтенант Владимир Румянцев, вручил награды военным медикам.

Он выразил благодарность за их личный вклад в операцию, отметил их мужество и высокий профессионализм в боевых условиях, а также поздравил с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья и успехов в служении для блага Родины.

Представители Минобороны отметили, что сразу после награждения медики вернулись к выполнению своих обязанностей для продолжения выполнения поставленных задач.

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Три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, заявил Небензя
Небензя: 75% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти на фронт
30 декабря 2023, 03:29

Фото: сайт Кремля

На заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя отметил, что большинство украинцев рассматривают возможность отказа от своего гражданства, чтобы избежать мобилизации, передает РИА Новости.
«Даже среди западно настроенных украинцев наблюдается заметное снижение оптимизма, общество уже давно не питает иллюзий», — отметил Небензя.
По его словам, жители Украины осознают, что власти предают их интересы, и что их родных используют в геополитических играх Запада для сдерживания России, сохраняя коррупционный режим.

«Недавние исследования подтверждают это: 75% украинцев рассматривают возможность отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Паническая активность граждан, пытающихся уехать за границу, наглядно демонстрирует эту тенденцию. Они теперь обращаются в консульства Украины за пределами страны, стараясь продлить свои документы и переоформить имущество на членов семьи», — подчеркнул он.
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В США признали рекордный темп развития промышленности России
S&P: российская промышленность растет рекордными за семь лет темпами
30 декабря 2023, 02:23

Фото: IStock/KanawatTH

В декабре деловая активность в российском производственном секторе продемонстрировала свои самые высокие темпы роста за последние семь лет, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные консалтинговой компании Standard & Poor’s (S&P) Global.
Глобальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре, перешагнув отметку в 50, что свидетельствует о росте, а не спаде. Это наивысший уровень с начала 2017 года.

Статья также отмечает, что производство в России за последние семь месяцев росло на самых высоких темпах, а уровень новых заказов также увеличился. Такое положение дел обусловлено значительным внутренним спросом, низким уровнем безработицы и снижением инфляции.

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