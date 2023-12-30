Глава МИД Аргентины назвала отказ от вступления в БРИКС отчасти идеологическим

Фото: istockphoto/HStocks
Отказ Аргентины присоединиться к БРИКС был вызван как практическими, так и идеологическими соображениями. Об этом заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино.
В эфире телеканала La Nación+ она отметила, что целью БРИКС является торгово-экономическое сотрудничество со странами, с которой Аргентина и так взаимодействует. Глава МИД также отметила важность вопроса использования времени.
Она также напомнила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с государствами либеральной демократии, среди которых она назвала США, Канаду, страны Евросоюза, Израиль, Австралию и Новую Зеландию. При этом глава аргентинского МИД не исключила возможности торгово-экономического сотрудничества и с другими странами.
Читайте также:
В Буэнос-Айресе заявили, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа
СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС
Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отказался от БРИКС
«Если участвовать во всех международных организациях, то когда работать?», — задалась вопросом Мондино.
Читайте также:
В Буэнос-Айресе заявили, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа
СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС
Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отказался от БРИКС
Александр Бойцов