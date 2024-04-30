Глава МИД Армении Мирзоян заявил о проблемах в отношениях с Россией

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Во взаимоотношениях Армении и России существуют в настоящее время некоторые проблемы. Государства находятся в состоянии постоянного диалога для поиска путей их решения.
Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В интервью телекомпании Al Jazeera он отметил, что существуют вопросы, которые требуют полного взаимопонимания. Именно на их решение и направлен диалог двух стран. Глава армянского МИД отметил, что подобные сложности возникают во всех отношениях.
Мирзоян также коснулся вопроса участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он напомнил, что его страна пока что является членом ОДКБ, но ей необходимо, чтобы механизмы организации работали.
Дипломат подчеркнул, что если ОДКБ является военно-политическим союзом, то он должен защищать границы государств-членов, чего Ереван не наблюдал в последние годы, когда нарушались границы Армении. Его страна не хотела бы быть частью неработающего механизма, заключил Мирзоян.
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Мирзоян также коснулся вопроса участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он напомнил, что его страна пока что является членом ОДКБ, но ей необходимо, чтобы механизмы организации работали.
Дипломат подчеркнул, что если ОДКБ является военно-политическим союзом, то он должен защищать границы государств-членов, чего Ереван не наблюдал в последние годы, когда нарушались границы Армении. Его страна не хотела бы быть частью неработающего механизма, заключил Мирзоян.
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Александр Бойцов