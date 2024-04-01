Глава МИД Армении назвал главных партнеров страны

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Армения стремится углублять отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, которые являются основными партнерами страны, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью порталу Todos Noticias.
«Мы видим, что, например, США и Евросоюз являются основными партнерами. Мы также увидели, что ЕС был готов направить гражданскую миссию, и ситуация на границе значительно улучшилась, их присутствие во многом способствует миру в регионе и части Армении. <...> Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном», — заявил Мирзоян.
Он отметил, что в Армении демократия, и власти намерены укреплять демократические институты. И, пытаясь обеспечить безопасность страны и развитие по демократическому пути, Ереван видит для этого хороших партнеров на Западе.
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