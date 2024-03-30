Посол РФ: Пограничники России размещены на армянской границе по просьбе Пашиняна

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Наблюдательные посты российских пограничников у границы Армении и Азербайджана размещены по просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.
Представитель российского дипломатического представительства с сожалением констатировал, что армянские власти так и не решились узаконить в плане правового статуса размещение российских пограничных наблюдательных постов.
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Александр Бойцов