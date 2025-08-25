Достижения.рф

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер вышла в свет в украинской вышиванке

Беате Майнль-Райзингер (фото: Instagram* @beate_meinl_reisinger)

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер опубликовала на своей странице в соцсети Instagram* снимок, на котором предстала в традиционной украинской вышиванке.



Публикация сопровождалась подписью, в которой дипломат заверила, что Австрия «твердо стоит на стороне украинского народа».

Таким образом глава австрийской дипломатии вновь подчеркнула поддержку Украины.

Накануне Владимир Зеленский появился в чёрной вышиванке в поздравительном видео, приуроченном к Дню независимости Украины. Рядом с ним располагалась карта Украины, в состав которой входили Крым и новые регионы России.

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова

