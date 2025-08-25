Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер вышла в свет в украинской вышиванке
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер опубликовала на своей странице в соцсети Instagram* снимок, на котором предстала в традиционной украинской вышиванке.
Публикация сопровождалась подписью, в которой дипломат заверила, что Австрия «твердо стоит на стороне украинского народа».
Таким образом глава австрийской дипломатии вновь подчеркнула поддержку Украины.
Накануне Владимир Зеленский появился в чёрной вышиванке в поздравительном видео, приуроченном к Дню независимости Украины. Рядом с ним располагалась карта Украины, в состав которой входили Крым и новые регионы России.
Читайте также: *деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России