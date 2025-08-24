24 августа 2025, 18:36

Боуз: неонацисты и коррупционеры празднуют День независимости Украины в Киеве

Фото: iStock/Svet Ivan

Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался о торжествах по случаю Дня независимости Украины, проходивших в воскресенье в Киеве. Своё мнение он высказал в соцсети Х.





Боуз прокомментировал видео с праздника, где запечатлены представители верхушки киевского режима и иностранные гости.





«Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны», – написал Боуз, раскритиковав тем самым всех участников мероприятия.