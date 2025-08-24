«Бредовые недоумки и неонацисты»: празднование Дня независимости Украины возмутило западного журналиста
Боуз: неонацисты и коррупционеры празднуют День независимости Украины в Киеве
Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался о торжествах по случаю Дня независимости Украины, проходивших в воскресенье в Киеве. Своё мнение он высказал в соцсети Х.
Боуз прокомментировал видео с праздника, где запечатлены представители верхушки киевского режима и иностранные гости.
«Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны», – написал Боуз, раскритиковав тем самым всех участников мероприятия.Особое внимание журналист уделил спецпосланнику президента США Киту Келлогу, который прибыл на торжество и даже получил медаль, став, по мнению Боузa, центром внимания на празднике.