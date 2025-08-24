Достижения.рф

«Бредовые недоумки и неонацисты»: празднование Дня независимости Украины возмутило западного журналиста

Фото: iStock/Svet Ivan

Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался о торжествах по случаю Дня независимости Украины, проходивших в воскресенье в Киеве. Своё мнение он высказал в соцсети Х.



Боуз прокомментировал видео с праздника, где запечатлены представители верхушки киевского режима и иностранные гости.

«Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны», – написал Боуз, раскритиковав тем самым всех участников мероприятия.
Особое внимание журналист уделил спецпосланнику президента США Киту Келлогу, который прибыл на торжество и даже получил медаль, став, по мнению Боузa, центром внимания на празднике.
Анастасия Чинкова

