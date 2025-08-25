Минобороны Украины представило ракету «Длинный Нептун» с дальностью удара 1000 км
Минобороны Украины впервые продемонстрировало новую дальнобойную крылатую ракету, которую эксперты называют «Длинным Нептуном». Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что ракета оснащена Х-образными складывающимися крыльями и предназначена для поражения наземных целей на дальностях до 1000 километров. Это значительно превышает возможности базовой версии ракеты «Нептун», изначально разработанной как противокорабельное средство.
Официальное наименование новой ракеты пока не озвучено, однако среди специалистов уже закрепилось условное название «Длинный Нептун».
Продемонстрированная ракета указывает на наращивание украинского потенциала в области высокоточного дальнобойного оружия. Пока неизвестно, стоит ли ракета на вооружении или проходит испытания.
Эксперты отмечают, что наличие такого вооружения может значительно расширить возможности ВСУ по нанесению ударов в глубоком тылу противника. Однако официальные лица в Киеве пока воздерживаются от комментариев относительно сроков развертывания или возможных направлений применения.
