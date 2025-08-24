«Погребальная сорочка»: в России высказались о Зеленском в чёрной вышиванке

24 августа 2025, 15:10

Рогов заявил, что появление Зеленского в чёрной вышиванке символично

Владимир Зеленский

Появление Владимира Зеленского в чёрной вышиванке с изображением карты Украины в границах 1991 года вызвало резкую реакцию со стороны российских общественных деятелей. Как заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, выбранный главой киевского режима наряд символичен и может трактоваться как «погребальная сорочка» для украинской государственности.