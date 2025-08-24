«Погребальная сорочка»: в России высказались о Зеленском в чёрной вышиванке
Появление Владимира Зеленского в чёрной вышиванке с изображением карты Украины в границах 1991 года вызвало резкую реакцию со стороны российских общественных деятелей. Как заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, выбранный главой киевского режима наряд символичен и может трактоваться как «погребальная сорочка» для украинской государственности.
Политик назвал Зеленского одним из главных виновников смерти независимости и суверенитета Украины, которую он полностью растоптал и передал под внешнее управление.
Отметим, что чёрную вышиванку с изображением карты Украины, включая Крым и новые российские регионы, Зеленский надел в своём видеообращении по случаю Дня независимости Украины, который празднуется 24 августа.
Читайте также: