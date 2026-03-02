Глава МИД Барро заявил, что Франция может вступить в конфликт на Ближнем Востоке
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна готова присоединиться к защите своих партнёров на Ближнем Востоке. Об этом сообщает BFMTV.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, сообщил о планах усилить военное присутствие Парижа в регионе после атаки на французские базы. По его словам, страна укрепит оборонительную поддержку в рамках действующих договоров и будет готова адаптировать свои действия к текущей ситуации.
Накануне Минобороны ОАЭ заявило об ударе беспилотников по французской базе Ас-Салям в Абу-Даби. В результате атаки, совершённой двумя иранскими дронами, загорелись два контейнера на территории военно-морского объекта. Специализированные службы оперативно ликвидировали последствия.
Ранее израильское военное радио сообщало, что возможность вступления в конфликт рассматривает Германия, якобы в координации с США. Однако позднее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в эфире Deutschlandfunk опроверг эту информацию. По его словам, правительство не намерено участвовать в военных действиях и не располагает необходимыми ресурсами. Он подчеркнул, что военнослужащие Бундесвера могут обороняться в случае нападения, но никаких наступательных мер Германия предпринимать не планирует.
